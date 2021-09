Zgorzelski odniósł się do afery dotyczącej udziału polityków opozycji i PiS-u w prywatnej imprezie urodzinowej jednego z dziennikarzy. Polityk skrytykował podejście do tej kwestii przewodniczącego PO - Donalda Tuska, który zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji wobec członków swojego klubu, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Reklama

- Nie będziemy robić wygłupów i z prywatnej obecności jakiegoś posła robić wydarzenia większego, niż jest ono w istocie. Być może udział Borysa Budki w tej imprezie będzie dobrą okazją dla Donalda Tuska, żeby przy okazji dokonać zmiany szefa klubu. To są ich wewnętrzne sprawy - my do tego podchodzimy normalnie. Posłowie PSL-u i Koalicji Polskiej należą do tych, którzy nie eskalują napięcia politycznego do Himalajów, po to, żeby móc prowadzić rozmowy, to jest istota parlamentaryzmu - stwierdził gość Polskiego Radia.

Czytaj więcej Polityka Impreza u dziennikarza. Kierwiński: Budka i Siemoniak nie mieli złych intencji - Nie jest żadną intencją, aby kogokolwiek stawiać przed plutonem egzekucyjnym - powiedział poseł PO Marcin Kierwiński, odnosząc się w Polsat News do sprawy polityków Platformy, którzy w czasie, gdy trwało posiedzenie Sejmu brali udział w imprezie urodzinowej dziennikarza.

Poseł był następnie pytany o to, czy Jarosław Gowin dołączy do Koalicji Polskiej.

- Nie należy wykluczyć udziału Jarosława Gowina w Koalicji Polskiej. Ale z pewnością są inne dużo większe i bardziej interesujące podmioty, które mogłyby zbudować tę partię, która byłaby pomiędzy PiS-em, a PO. Widzimy również współpracę z kolegami od pana Szymona Hołowni, po to, żeby zbudować drugi opozycyjny blok. To byłby optymalny scenariusz, który musi być pisany według zasad, które określa metoda d'Hondta - podkreślił wicemarszałek Sejmu.



Reklama