- Powód do tego, żeby reasumpcja miała miejsce był, dlatego że pani marszałek - szczęśliwie, można powiedzieć - niezbyt precyzyjnie określiła termin tego ewentualnego spotkania Sejmu po sierpniu, więc to był formalny powód - powiedział Polsat News wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS), odnosząc się do środowych wydarzeń w Sejmie. Przyznał, że "w jakimś sensie to jest kruczek".