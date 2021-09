- Partia Republikańska stara się być trzecim podmiotem w Zjednoczonej Prawicy i wypełnić miejsce Porozumienia Jarosława Gowina. Po tym jak Jarosław Gowin został zdymisjonowany, a Porozumienie postanowiło opuścić koalicję rządową. Jeżeli staniemy się trzecim podmiotem to oczywiste będzie, że postaramy się podjęcie większej odpowiedzialności za część funkcjonowania państwa. To będzie oczywiście przekładało się na stanowiska ministerialne. O tym jakie to będą stanowiska i kto będzie je piastował, o tym za wcześnie by mówić - tłumaczy Bortniczuk, odnosząc się też do planowanej rekonstrukcji rządu.

Reklama

Wspólny interes PiS-u i Pawła Kukiza jest taki, żeby większość rządowa była stabilna Kamil Bortniczuk, poseł partii Republikanie

Poseł analizował również m.in. współpracę między rządem Zjednoczonej Prawicy, a Pawłem Kukizem.

- Nie ma nic bardziej trwałego w Polityce i wielu innych dziedzinach życia niż interes. A wspólny interes PiS-u i Pawła Kukiza jest taki, żeby większość rządowa była stabilna. Paweł Kukiz wyraźnie mówi, że w sytuacji, w której ma podpisane porozumienie na realizację ważnych dla niego postulatów z PIS-em. Zmiana władzy dla niego dzisiaj byłaby dla niego krokiem wstecz. Po pierwsze postulaty nie byłyby zrealizowane, a po drugie nie wiadomo czy zdołałby się porozumieć z nową władzą po wcześniejszych wyborach - wskazywał polityk.

Czytaj więcej Polityka Kukiz: Gdyby nie reasumpcja, doszłoby do przedterminowych wyborów - Myśmy się naprawdę pomylili. Możecie wierzyć czy możecie nie wierzyć. Ja po prostu mówię: pomyliłem się przy tym głosowaniu, a gdyby nie doszło do reasumpcji, to doszłoby do przedterminowych wyborów, doszłoby do upadku rządu. A gdyby upadł rząd, to upadłaby również szansa uchwalenia moich postulatów - powiedział Paweł Kukiz, tłumacząc się z głosowań w czasie posiedzenia Sejmu, na którym posłowie zajmowali się tzw. „lex TVN”.

Reklama

Poseł był również pytany o wzrost inflacji w Polsce.

- Nie możemy oderwać się od realiów, które panują na świecie - żyjemy w świecie "covidowym', w którym przed chwilą cała gospodarka stała, a przedsiębiorców trzeba było ratować, by nie zamykali firm. Wydaje mi się, że przeszliśmy przez ten kryzys dość suchą stopą. Inflacja jest efektem ubocznym tego, że w gospodarkę trzeba było wpompować miliardy złotych po to, aby przetrwała ta najzdrowsza tkanka, czyli przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy - wyjaśnił.