Nowa władza zarzuca starej bałagan i próbę wyciszenia sprawy granatnika

Szereg nieprawidłowości – jak z kolei wskazywał wiceminister Mroczek – dotyczyło samej organizacji delegacji zagranicznej – wyjazdu, przejęcia prezentów, powrotu.

- W zakresie udzielenia pozwoleń na wywóz służbowej broni za granicę, i niepodjęcia właściwych działań w związku z przyjęciem przedmiotów stanowiących broń bojową i ich niesprawdzeniem – wskazywał wiceminister Mroczek.

Granatnik miał być przerobiony na głośnik i pusty w środku, jednak nikt tego nie zweryfikował — ani na miejscu, w Ukrainie, po jego otrzymaniu, ani na granicy – co jest tym bardziej zdumiewające, że wyjazd delegacji zabezpieczali polscy antyterroryści. Również nie zrobiono tego już w kraju, po wniesieniu „prezentu” do gabinetu szefa Policji.

-Podczas wizyty na Ukrainie gen. Szymczyk miał pełne możliwości, aby sprawdzić, nakazać sprawdzić ten granatnik. Nie zrobił tego. To samo w sobie jest szokujące, gdyż dotyczy funkcjonariusza służb państwowych i jest niedopełnieniem obowiązków służbowych — wskazywał minister Kierwiński.

Krytycznie oceniono także brak ewakuacji, już po eksplozji. -Jest rzeczą niepojętą, że po wystrzeleniu granatnika nie zarządzono ewakuacji. Czymś niepojętym jest to, że nie dbano o bezpieczeństwo pracowników, a dbano o to, by jak najmniej osób się dowiedziało o tym, co się stało – mówił minister Kierwiński.

- Gdyby trochę inaczej kształtowała się trajektoria lotu, wtedy z dużym prawdopodobieństwem mielibyśmy do czynienia z katastrofą budowlaną, i znacznym zagrożeniem życia ludzi – podkreślał Czesław Mroczek.