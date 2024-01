W wyniku eksplozji gen. Szymczyk doznał obrażeń, doszło też do poważnych zniszczeń w budynku komendy głównej.



Ministra Kierwińskiego spytano, jak do całej sprawy podchodziło Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.



- I Biuro Spraw Wewnętrznych i Biuro Nadzoru Wewnętrznego robiło wszystko, żeby tę sprawę odpychać od siebie, żeby przekazać te dane jak najszybciej do prokuratury — a w prokuraturze te dane miały leżeć i czekać na święte nigdy — stwierdził.



- Działania były daleko, daleko niewystarczające. Z całą pewnością robiono wszystko, aby tę sprawę zamieść pod dywan — podsumował.



Marcin Kierwiński: Po wybuchu granatnika komendant Szymczyk otrzymał nagrody w łącznej wysokości ok. 80 tys. zł

- To co jest szokujące to, że po tym wypadku, a raczej kompromitacji gen. Szymczyka, w polskiej policji nic się nie zadziało. Nie było żadnych konsekwencji. Szymczyk nie tylko nie przestał być komendantem głównym policji, ale w tym okresie od wybuchu granatnika, do odejścia z policji, on jeszcze nagrody z MSWiA otrzymywał, kwartalne nagrody. Tak świetnie oceniano jego pracę. To były nagrody w wysokości ok. 20 tys. zł. Pan Szymczyk nadal je dostawał w 2023 roku. Takie nagrody dostawał gen. Szymczyk od ministra (Mariusza) Kamińskiego — mówił Kierwiński. Dopytywany czy Szymczyk dostał w 2023 roku cztery kwartalne nagrody, czyli ok. 80 tys. zł, Kierwiński odpowiedział twierdząco.



- To że kogoś tak skompromitowano w taki sposób nagradzano, zamiast wyciągnąć wobec niego konsekwencje, to jest szokujące — stwierdził.