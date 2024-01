Gen. Szymczyk pisze do ministra Bodnara. Martwi się o Kamińskiego

W liście zaapelował, by minister sprawiedliwości zechciał „ponownie rozważyć możliwość zwolnienia pana ministra Kamińskiego z odbywania kary z zakładzie karnym do czasu ostatecznych rozstrzygnięć w tej sprawie”.

Tymczasem dwa dni temu obecny minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował, że mimo kompromitacji związanej z wybuchem granatnika w siedzibie komendy głównej policji, gen. Jarosław Szymczyk otrzymał w 2023 roku od MSWiA cztery kwartalne nagrody po 20 tys. zł każda.

"To, co jest szokujące to, że po tym wypadku, a raczej kompromitacji gen. Szymczyka, w polskiej policji nic się nie zadziało. Nie było żadnych konsekwencji. Szymczyk nie tylko nie przestał być komendantem głównym policji, ale w tym okresie od wybuchu granatnika, do odejścia z policji, on jeszcze nagrody z MSWiA otrzymywał, kwartalne nagrody. Tak świetnie oceniano jego pracę. To były nagrody w wysokości ok. 20 tys. zł. Pan Szymczyk nadal je dostawał w 2023 roku. Takie nagrody dostawał gen. Szymczyk od ministra Mariusza Kamińskiego - poinformował w piątek szef MSWiA Marcin Kierwiński na antenie TVN24.