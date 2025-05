Zwolnienia i ulgi podatkowe to wyjątki od zasady opodatkowania. Dlatego trzeba je interpretować ściśle, ale nie oznacza to, że fiskus może naciągać przepisy i zawężać preferencję. A potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w bardzo ważnej sprawie dotyczącej oprocentowania od odszkodowań za niezgodne z prawem zwolnienie z pracy.

Zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia a pozew do sądu pracy

O tym, jak zdeterminowany może być fiskus, żeby zgarnąć jak najwięcej PIT, przekonała się podatniczka, która pod koniec sierpnia 2017 r. straciła pracę bez wypowiedzenia. Kobieta była jednak przekonana, że stwierdzenie wygaśnięcia jej stosunku pracy było niezgodne z prawem, na podstawie art. 67 w zw. z art. 56 § 1 kodeksu pracy. Dlatego pozwała następcę prawnego swojego pracodawcy do sądu pracy o odszkodowanie w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzeniu.

Były pracodawca niezwłocznie wypłacił zasądzoną kwotę, ale bez odsetek. Kobieta znów musiała go pozwać do sądu pracy o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie w wypłacie odszkodowania z art. 56 § 1 kodeksu pracy. Żądaniem został objęty okres od następnego dnia po doręczeniu pozwu o zapłatę odszkodowania do jego zapłaty. W sumie chodziło o ok. 5 tys. zł należności głównej oraz tzw. odsetek od odsetek wyliczonych od dnia wniesienia tego pozwu do zapłaty.

Spór o odsetki skończył się prawomocnie klęską byłego pracodawcy. Ten jednak przegraną się nie przejął. We wniosku o interpretację kobieta wyjaśniła, że nadal ociąga się z wypłatą oprocentowania, więc będzie musiała sprawę skierować do komornika. A u fiskusa chciała się upewnić co do podatkowych konsekwencji ściągnięcia na jej rzecz odsetek. Sama była przekonana, że nie będzie musiała płacić podatku od odsetek ustawowych za opóźnienie w wypłacie odszkodowania z art. 56 § 1 kodeksu pracy. W jej ocenie te są bowiem objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń m.in. ze stosunku pracy, czyli tych z art. 10 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Nie upierała się za to co do objęcia preferencją odsetek od odsetek.