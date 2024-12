Czy wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy podlega PIT? Ważny wyrok NSA

Ostatecznie to, że fiskus od pieniędzy zasądzonych przez sąd pracy nie powinien dostać od niej złamanego grosza potwierdził NSA. Nie miał wątpliwości, że sporna należność to odszkodowanie zwolnione z PIT. Również w jego ocenie orzecznictwo Sądu Najwyższego wyraźnie potwierdza bowiem, że niezależnie od tego, jak jest nazwane, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy ma charakter odszkodowawczy.

Jak podkreśliła sędzia sprawozdawca Alicja Polańska nie jest to klasyczne wynagrodzenie za pracę. Bo choć w tym przypadku przyjmuje się pewną fikcję prawną, to czas pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a przywróceniem do niej jest okresem bezskładkowym i wpływa negatywnie na wysokość świadczeń emerytalnych pracownika. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 333/22