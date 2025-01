Urząd skarbowy może rozliczyć PIT za podatnika. Kiedy lepiej zrobić to samemu?

Roczne zeznania podatkowe w usłudze Twój e-PIT są automatycznie przygotowywane i udostępniane przez Krajową Administrację Skarbową. Będą dostępne w serwisie e-Urząd Skarbowy od 15 lutego 2025 r. Deklaracje są uzupełniane na podstawie danych, które zgromadziła administracja skarbowa.

Jak złożyć zeznanie podatkowe za pomocą usługi Twój e-PIT?

Osoby, które chcą skorzystać z tej możliwości, muszą zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i wybrać usługę Twój e-PIT. W ten sposób uzyskają dostęp do przygotowanej przez KAS deklaracji. Logowanie jest możliwe za pośrednictwem profilu zaufanego, e-Dowodu, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Do samej usługi można zalogować się także danymi podatkowymi. W tym przypadku należy podać numer PESEL lub NIP, wpisać kwotę łącznego przychodu z zeznania za 2022 r. oraz kwotę przychodu z zeznania za 2023 r.

Podatnik może zmienić lub zaktualizować swoje dane w zeznaniu, a także zaakceptować i wysłać deklarację bez nanoszenia zmian. Można również odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie. W tej sytuacji deklaracja w usłudze Twój e-PIT nie będzie brana pod uwagę.

Osoby, które składają PIT-37 lub PIT-38 i nie podejmą żadnych działań, nie muszą obawiać się, że zeznanie nie zostanie złożone. W takim przypadku po 30 kwietnia przygotowana deklaracja zostanie automatycznie zaakceptowana. Nie dotyczy to jednak osób składających PIT-36, PIT-36L lub PIT-28. Podatnik musi bowiem rozliczyć je samodzielnie, choć w usłudze Twój e-PIT udostępnione będą wstępnie wypełnione deklaracje. Ma na to czas do 30 kwietnia.