Amatorów e-papierosów czekają duże podwyżki. Wyjaśniamy dlaczego

Urządzenia do waporyzacji nie będą wyrobami akcyzowymi, ale tak jak obecnie samochody osobowe, będą wyrobami nieakcyzowymi opodatkowanymi podatkiem akcyzowym. Zgodnie z nową definicją urządzeniami do waporyzacji będą dwie kategorie produktów. Pierwszy to papierosy elektroniczne, czyli urządzenia jednorazowego lub wielokrotnego użytku służące do spożywania pary powstającej z przeznaczonego do nich płynu, wyposażone w szczególności w kartridże lub zbiorniki. Drugim będą podgrzewacze rozumiane jako urządzenia służące do spożywania aerozolu wytworzonego z wyrobów nowatorskich, bez ich spalania. Wyjątkiem mają być urządzenia przeznaczone do celów medycznych.

Cena paczki papierosów w 2025 r.

Podstawą opodatkowania urządzeń do waporyzacji ma być liczba sztuk. W tym przypadku proponuje się kwotową stawkę akcyzy. Ma ona wynosić 40 zł za sztukę. Ponadto zgodnie z projektem docelowa stawka akcyzy na płyn do e-papierosów ma wynosić 1,80 zł za każdy mililitr.

W najbliższych latach polscy palacze muszą liczyć się dużym wzrostem cen nikotynowych używek. Z uzasadnienia projektu wynika, ile mają one kosztować. Przy założeniu, że pełny koszt zwiększonej akcyzy czyli obciążeń fiskalnych zostanie przeniesiony na konsumenta paczka papierosów w 2025 r. ma kosztować 20,82 zł. Ale już 2026 r. cena detaliczna wzrośnie do 23,85 zł, a w 2027 r. aż 26,54 zł.

Czytaj więcej Handel Wzrost akcyzy na tytoń może napędzić szarą strefę Ministerstwo Finansów chce mocnej podwyżki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe. Będziemy szukać wyrobów z nieoficjalnych źródeł, zapowiadają palacze.

W detalu za 10 ml pojemnik zapasowy płynu do e-papierosów w 2025 r. cena ma wynosić 23,07 zł, a w 2027 r. wzrośnie do 33,43 zł.

Rząd szacuje, że w przypadku urządzeń do waporyzacji trzeba zaś liczyć się ze wzrostem cen detalicznych o ok. 49-50 zł za sztukę. Podobny wzrost cen czeka amatorów jednorazowych papierosów elektronicznych.