Doraźna pomoc dla kupców z Marywilskiej. Wypłaci ją ZUS

Aby uzyskać jednorazowe wsparcie z Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu, przedsiębiorca musi wypełnić formularz, załączając kopię umowy najmu w Kompleksie Handlowym Marywilska 44 bądź inny dokument, świadczący o tym, że jest osobą poszkodowaną w pożarze, który strawił centrum handlowe. Wnioski mają być przyjmowane do 30 czerwca 2024 r. włącznie, a rozpoznawane niezwłocznie, zgodnie z kolejnością wpływu.

Poszkodowani przedsiębiorcy, którym po pożarze grozi utrata płynności finansowej, mogą wystąpić do ZUS-u o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty. Warunkiem udzielenia ulgi jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem oraz dostarczenie dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej.

Co kupcom z Marywilskiej proponuje fiskus

Poszkodowani kupcy mogą także liczyć na pomoc fiskusa. Ministerstwo Finansów zachęca ich do złożenia wniosku o rozłożenie na raty należności podatkowych (wniosek RAT-Z), umorzenie zaległości podatkowej (wniosek UZ-M) lub odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych (wniosek TER-Z). We wniosku należy opisać swoją sytuację i uzasadnić potrzebę otrzymania ulgi.

Przypomnijmy, że hala Kompleksu Handlowego przy ulicy Marywilskiej w Warszawie spłonęła 12 maja. Znajdowało się w niej ponad 1400 sklepów i punktów usługowych. Trwa śledztwo prokuratury, które ma wyjaśnić okoliczności i przyczyny pożaru.