– sprzedaż towarów,

– udostępnienie środka transportu, np. najem aut.

Raportowaniem nie będą objęte osoby, którym operator umożliwił w okresie sprawozdawczym mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów, a łączne wynagrodzenie wypłacone lub uznane w tym okresie nie przekroczyło 2000 euro.

Jak podkreśla Konrad Kurpiewski, radca prawny, doradca podatkowy PwC Polska, nowe przepisy znajdą zastosowanie także do podmiotów, które w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. spełniały warunki ich uznania za raportującego operatora platformy.

– Przy czym, w świetle projektu, do 31 grudnia 2024 r. powinny one dokonać procedur należytej staranności sprzedawców, którzy w tym okresie byli zarejestrowani na platformie, a do 31 stycznia 2025 r. procedur sprawozdawczych czynności, których wykonanie umożliwiły w tym okresie sprzedawcom podlegającym raportowaniu – zauważa Konrad Kurpiewski.

Etap legislacyjny: Komitet Stały RM