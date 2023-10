Czytaj więcej Podatki Ważny wyrok NSA ws. podatku od zachowku W ustawie o podatku od spadków i darowizn zaistniała niezamierzona przez ustawodawcę luka prawna uniemożliwiająca stosowanie prawa - wskazał Naczelny Sąd Administracyjny.

Ulga z ustawy o podatku od spadków i darowizn

Co na to fiskus? Przypomniał, że dla zastosowania ulgi z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn należy zbadać relacje (pokrewieństwo) pomiędzy spadkodawcą a uprawnionym do zachowku. W rozpatrywanej sprawie prawo do rekompensaty ma syn (zstępny). Jest to osoba wymieniona w art. 4a ustawy. Może więc skorzystać z preferencji.

„Otrzymanie środków pieniężnych tytułem zachowku, czy też zamiast środków pieniężnych udziału w nieruchomości lub ruchomości w ramach tzw. świadczenia w miejsce wykonania, będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania” – czytamy w interpretacji.

Skarbówka przypomniała też, że przy nabyciu tytułem zachowku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zaspokojenia roszczenia. Natomiast warunkiem zwolnienia z art. 4a ustawy jest zgłoszenie nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w urzędzie skarbowym (na formularzu SD-Z2) w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, chyba że ich wartość (sumujemy nabycia z pięciu lat) nie przekracza 36 120 zł.

Numer interpretacji: 0111-KDIB2-3.4015.165.2023.1.JS