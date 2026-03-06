4 zł tygodniowo przez rok !
Teleekran z „Roku 1984” Orwella, montowany obligatoryjnie w każdym domu i umożliwiający śledzenie mieszkańców, w 2026 r. przyjął formę kamer obowiązkowo instalowanych w każdym nowym samochodzie i śledzących ruch oczu i twarz kierowcy.
Teleekran z „Roku 1984” Orwella, montowany obligatoryjnie w każdym domu i umożliwiający śledzenie mieszkańców, w 2026 r. przyjął formę kamer obowiązkowo instalowanych w każdym nowym samochodzie i śledzących ruch oczu i twarz kierowcy. Świadomość lub podświadomość bycia obserwowanym i monitorowanym przez maszynę lub hakerów może wpływać na nasze zachowanie, podobnie jak miało to miejsce w przypadku mieszkańców orwellowskiej Oceanii.
W ostatnich 50 latach śmiertelność w przeliczeniu na przebytą drogę spadła o 95 proc. Przykładem mogą być Niemcy – największy motoryzacyjny rynek w Europie. Według Federalnego Instytutu Badań nad Autostradami i Transportem liczba śmiertelnych ofiar na miliard przejechanych kilometrów spadła 20-krotnie od 1970 do 2024 r. – z 76,5 do 3,5 zabitych. Co ciekawe, śmiertelność jest cztery razy większa na drogach krajowych i terenach wiejskich niż na autostradach, mimo że w Niemczech na wielu odcinkach autostrad nie ma limitów prędkości.
