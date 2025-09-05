Ważne polskie daty. Ostatni dzień sierpnia i pierwszy września. Obok siebie w kalendarzu. To jeden z większych polskich paradoksów, że tak blisko sąsiadują. 1 września, symbol największej polskiej klęski; zapowiedź rozpadu państwa i pięciu lat, kiedy jako naród stanęliśmy wobec groźby wytępienia. I ów sierpień, 41 lat później, kiedy jak nigdy w naszej historii wspólny wysiłek i odrobina rozsądku odsunęły perspektywę konfrontacji, a może i sowieckiej inwazji, która skończyłaby się dramatycznym rozlewem krwi.