Bogusław Chrabota: Polski sierpień i polski wrzesień

Czy nasi współcześni liderzy rozumieją, że nie ma innych wyborów: albo solidarność i wspólnota, albo narodowa klęska i rejterada?

Publikacja: 05.09.2025 14:50

Bogusław Chrabota: Polski sierpień i polski wrzesień

Foto: Fotorzepa, Maciej Zieniewicz

Bogusław Chrabota

Ważne polskie daty. Ostatni dzień sierpnia i pierwszy września. Obok siebie w kalendarzu. To jeden z większych polskich paradoksów, że tak blisko sąsiadują. 1 września, symbol największej polskiej klęski; zapowiedź rozpadu państwa i pięciu lat, kiedy jako naród stanęliśmy wobec groźby wytępienia. I ów sierpień, 41 lat później, kiedy jak nigdy w naszej historii wspólny wysiłek i odrobina rozsądku odsunęły perspektywę konfrontacji, a może i sowieckiej inwazji, która skończyłaby się dramatycznym rozlewem krwi.

