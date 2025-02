Film Mohammada Rasoulofa „Nasienie świętej figi” to opowieść o totalitarnym reżimie. I o człowieku, który mu służy. Ma nominację do Oscara w kategorii filmu zagranicznego, trzy nominacje do Europejskich Nagród Filmowych, Grand Prix w Cannes i wiele innych nagród. A Rasoulof dziewięć miesięcy temu uciekł z Iranu, gdzie został skazany na osiem lat więzienia, 20-letni zakaz pracy twórczej, chłostę i przepadek mienia.