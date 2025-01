Młodzież wszechżydowska

Monika Ochędowska w „Dwutygodniku” porównała metodę narracyjną Pasewicza do filmowej sekwencji prowadzonej w jednym ujęciu. Podczas gdy krytyczka przywołuje jako przykład Altmanowskiego „Gracza”, ja bym wskazał, że Pasewicz faktycznie pisze mastershotami, ale dosyć często jest to jedno ujęcie à la „Głód” Steve’a McQueena. Tam reżyser postawił kamerę na statywie i przez 17 minut bez żadnego cięcia kazał nam się przysłuchiwać dialogowi bohaterów. Bo „Czarne wesele” jest mocno rozgadane. Bywa, że dzieje się tam sporo – zwłaszcza w sekwencji, gdy chłopaki trafiają do lokalu zamożnej Żydówki Chai Minc w przededniu przyjazdu Żabotyńskiego i miejsce to tętni życiem. Jednakże ta powieść przede wszystkim karmi się rozmową, monologiem wewnętrznym i politycznymi tyradami. To odróżnia „Czarne wesele” chociażby od „Króla” Szczepana Twardocha, który nieustannie gnał bohaterów przez ulice Warszawy.

Kto będzie jadł twoją historię, Izaaku?

Powieści Twardocha i Pasewicza łączy też, poza oczywistym tematem żydowskim, rozbuchana erotyka. W „Czarnym weselu” bohaterowie są wulgarni i seksualnie pobudzeni. Tłumaczy ich wprawdzie młody wiek, na dodatek ciągle są albo na rauszu, albo na kacu. Ale czasami się człowiek zastanawia, czy tych fallusów nie jest po prostu za dużo. „Szabse nigdy nie mógł się powstrzymać od uwag o fallusach”; „pozwalał po pijaku by Moszke wymacał mu krocze, ale traktował to raczej jak micwę [religijne przykazanie – uwaga MK]”; „W tym świecie obrzezanych kutasów w jakiś sposób każdy jest kurwą”. Niech każdy sam to sobie zważy i uzna za rekomendację lub ostrzeżenie.

Znajdziemy tu fabularne niedociągnięcia. Wątek polskich agentów manipulujących Izaakiem jak jakimś golemem pojawia się i wygasa, donikąd nie prowadząc. Tytułowe „Czarne wesele”, czyli specyficzny ludowy obrzęd Żydów, którzy próbują „odgonić” zbliżającą się epidemię grypy hiszpanki w 1918 r., jest wrzucony na zasadzie rodzajowego obrazka i ma grać w wymiarze symbolicznym, zderzając świat judaizmu ludowego z nowoczesnymi postawami Żydów. Jednak fabularnie stanowi jakby odrębne opowiadanie. Gdzieś też znika nam po drodze Arke, bądź co bądź drugi po Izaaku główny bohater.

Te luki Edward Pasewicz nadrabia stylizacją. Jego Kraków jest wielojęzyczny, postacie zaczynają zdania w jidisz, przechodzą w polski, by skończyć po francusku. W to wszystko wpleciony jest hebrajski i angielszczyzna, no i mroczna okupacyjna niemczyzna.

Ponadto każdą z postaci pisarz obdarza jakimś zmysłowym detalem. Bohaterowie – nawet ci epizodyczni – mają ubrania, twarze, a na nich zarost lub krosty. Mają indywidualną urodę, zapach, język. No i przypomina Pasewicz, że jest nie tylko nagradzanym prozaikiem (Angelus z 2022 r. za powieść „Pulverkopf”), ale też cenionym poetą. Choćby w takich momentach: „[Izaak] Zastanowił się, czy kiedy Chyn był sam w stodole, mówił do stropu, belek, słomy. Może tu wszędzie osadziły się jak babie lato jego opowieści? Jak cholerna manna na pustyni, grudki żarcia, które trzeba przesiać i zjeść natychmiast, bo w przeciwnym razie zgniją? Kto będzie jadł twoją historię Izaaku? W czyich wnętrznościach wybuchnie ona jak zaraza?”. Niesamowita książka.