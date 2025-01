Rodzimi widzowie obrazili się na Patryka Vegę i przestali chodzić na jego filmy. Dlatego zdecydował się na kosztowną (jak na polskie warunki) międzynarodową produkcję, którą zamierza sprzedawać na zagranicznych rynkach. Problem w tym, że „Putin” to jego najgorszy film.

W jednej z pierwszych scen przyszły przywódca Rosji – wówczas chłopak odesłany z domu rządzonego przez apodyktycznego ojca – prosto z dworca trafia na obdrapane podwórko. Grupka dzieciaków stoi tu w kolejce, nadymając buzie. Wkrótce zagadka się wyjaśnia: w jednym z pokojów facet sprzedaje dzieciom wódkę wraz z kwaszeniakami na zagrychę, nalewając ją chochlą z akwarium. Im dłużej trzyma się trunek w ustach, tym mocniej uderza. Stąd te nadęte buzie.

Czy to prawdziwa scena z życia Putina? Jakie jest jej znaczenie? Trudno powiedzieć, bo film Vegi to jeden wielki chaos. Reżyser skacze bez ładu i składu po kolejnych epizodach z życia bohatera, wypuszczając się nawet w wyimaginowaną przyszłość i pokazując go półnagiego w zabrudzonych pampersach. Konia z rzędem temu, kto zrozumie z filmu to, czym Wołodia zajmował się w Niemczech i w jaki sposób przejął władzę od zapijaczonego Jelcyna.

Jakby tego było mało, bohaterowi towarzyszą upiory z przeszłości – chłopiec i kobieta w uszatce. Podpowiadają mu, komentują wydarzenia, sterują jego działaniami. Nic dziwnego, że pozytywnie o „Putinie” można jedynie rozmawiać w kontekście technologii, za której sprawą bohater do złudzenia przypomina rosyjskiego prezydenta. Szkoda tylko, że jest tak sztywny i ociężały, pozbawiony naturalnej mimiki, że bliżej mu do robota niż do człowieka…