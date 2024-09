Choć to stanowisko odnosi się do konkretnej sytuacji z konkretnego kraju, to można i warto zastosować je nie tylko do USA, ale i do innych krajów, w których katolicy głosują. Wszędzie tam, gdzie zmuszeni są do wybierania między partiami, w których programach występują istotne elementy sprzeczne z nauczaniem Kościoła.

Tak jest, na co zwrócił uwagę Franciszek, w Stanach Zjednoczonych. Trzeba tam wybrać między Kamalą Harris, kandydatką, która z perspektywy katolickiej prezentuje nieakceptowalne poglądy na temat aborcji, a Donaldem Trumpem, którego poglądy na temat walki z migracją także są nieakceptowalne z punktu widzenia Kościoła. „Oboje są przeciw życiu. Zarówno ten, który wyrzuca migrantów, jak i ta, która zabija dzieci” – powiedział papież podczas konferencji prasowej w samolocie po pielgrzymce do Azji i Oceanii. „Oboje są przeciw życiu” – dodał.