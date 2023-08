JednoŚladami Andersa, czyli rowerem z Kazachstanu do Edynburga i Gdańska

Na trasie zawsze byliśmy traktowani jak wędrowcy, którym należy się pomoc. Polonia z Kazachstanu wyczekiwała nas wiele tygodni, spotykaliśmy gościnne rodziny na Bliskim Wschodzie i w Europie, skauci oddawali nam swoje harcówki do dyspozycji. Wszędzie czuliśmy się bezpiecznie i dobrze.

Słowa pochwały od weteranów bitwy o Monte Cassino

W lipcu 2023 r. odbył się Wielki Finał Harcerskiej Sztafety Rowerowej „JednoŚladami Andersa". W trasie słyszeliśmy słowa podziwu od dyplomatów, osób spotkanych w podróży oraz weteranów, którzy przeszli ten szlak razem z 2. Korpusem Polski. To buduje i przypomina. że przed nami dużo pracy, by zgromadzone ślady pamięci, opisy, fotografie i filmy przekazać dalej. Spotkaliśmy się z Anną Marią Anders, pełniącą funkcję ambasadorki RP we Włoszech. Gratulacje z ust córki bohatera naszego projektu to ogromna motywacja. Mieliśmy okazję porozmawiać także z kilkoma uczestnikami obchodów 79. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Opowiedzieliśmy im o naszej sztafecie i usłyszeliśmy słowa pochwały. Było to wzruszające i wzmocnił nasze poczucie, że to, co robimy, to nie tylko wycieczka rowerowa.

hm. Magdalena Suchan jest instruktorką ZHP, uczestniczką projektu „JednoŚladami Andersa”

Więcej o projekcie: bikejamboree.pl/o-projekcie/130-sladow