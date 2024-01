Lijewski także postawił na szybkość, bo w pierwszym składzie na parkiet wyszedł Piotr Jędraszczyk, któremu na prawym rozegraniu towarzyszył leworęczny Michał Daszek (drugą linię uzupełnił Szymon Sićko). Atak wyglądał dzięki temu przyzwoicie i można było jedynie żałować, że problemy zdrowotne nie pozwoliły, aby nasza reprezentacja podczas tego turnieju grała tak zestawioną drugą linią częściej i dłużej.

Poziom trzymali doświadczeni liderzy, czyli Sićko oraz Kamil Syprzak, a kolegom z pola wreszcie pomagał najskuteczniejszy bramkarz ligi hiszpańskiej Jakub Skrzyniarz. Mniej było też strat oraz błędów. Nasi reprezentanci wreszcie byli dokładni i wykorzystywali swoje atuty. Kiedy w 59. minucie Jędraszczyk po indywidualnej akcji trafił na 31:28 stało się jasne, że nasza drużyna zakończy turniej zwycięstwem.

Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej Polska - Wyspy Owcze 32:28 (15:15) Najwięcej bramek: dla Polaków — Szymon Sićko 10, Kamil Syprzak 9, Piotr Jędraszczyk 6; dla Farerów — Hakun av Teigum 10, Elias Skipagotu 9



Pozostałe mecze grupowe: Norwegia — Polska 32:21, Słowenia — Wyspy Owcze 32:29, Polska — Słowenia 25:32, Wyspy Owcze — Norwegia 26:26, Polska — Wyspy Owcze 32:28, Norwegia — Słowenia (15.01, 20.30)



Tabela

1. Słowenia 2 4 (64:54)

2. Norwegia 2 3 (58:47)

3. Polska 3 2 (78:92)

4. Wyspy Owcze 3 1 (83:90)



Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Kosztowny reset reprezentacji Polski

Polacy — w zależności od wyników wtorkowych meczów — zakończą mistrzostwa Europy na jednym z miejsc od 14. do 17. To oznacza krok do tyłu, bo dwa lata temu nasi reprezentanci potrafili w Bratysławie pokonać Austriaków (36:31) i Białorusinów (29:20) oraz zremisować z Rosjanami (29:29) co dało 12. lokatę - najlepszą na wielkiej imprezie od 2016 roku, kiedy zespół prowadzony przez Michaela Bieglera był na kontynencie siódmy.

Dziś żyjemy w innej epoce, od tamtego momentu kadrę prowadzili Tałant Dujszebajew, Piotr Przybecki i Patryk Rombel, którego kilka miesięcy temu zmienił Lijewski. Drużynę dzisiejszą z tą sprzed ośmiu lat łączą tylko Kamil Syprzak, Michał Daszek oraz Maciej Gębala, co pokazuje skalę pokoleniowej zmiany, do której doszło w reprezentacji Polski. Co roku wysyłamy na imprezę sezonu drużynę aspirującą, która jest w budowie, co odbija się na wynikach.