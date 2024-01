Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Bolesna porażka Polaków z Norwegami

Czytaj więcej Piłka ręczna Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Szeryf obiecuje radość Polacy zaczynają mistrzostwa Europy, to ostatnia szansa na igrzyska. Drużyna znów jest w budowie, ale zawodnicy nie chcą kolejnych pięknych porażek.

Wschodzącą gwiazdą był wtedy Sander Sagosen, czyli obecnie jeden z najlepszych piłkarzy ręcznych świata. Syprzak ostrzegał przed meczem, że rozgrywający jest w życiowej formie i faktycznie przeciwko Polakom imponował rzutami, przeglądem pola oraz sprytem. Trzy z czterech pierwszych bramek zdobył niemal w identyczny sposób — atakując nasze pole bramkowe między drugim i trzecim obrońcą, czyli w miejscu, gdzie stali wówczas debiutanci.

Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Porażka Polaków to jeszcze nie koniec

Polacy nie umieli wznieść się na wyższy poziom, wielu grało na miarę lub poniżej swoich możliwości. To sprawiło, że długimi momentami trudno było z Norwegami nawiązać walkę. Problemy w ataku pozycyjnym można było zrozumieć, bardziej irytowały indywidualne błędy. Brakowało też goli po szybkich wznowieniach oraz kontrach, ale akurat w meczu z rywalami, którzy sprawiają wrażenie urodzonych w kolcach do biegania, to sztuka niełatwa.

Martwi, że choć spodziewaliśmy się meczu nierównego, to — poza pierwszym kwadransem — niezłe momenty gry defensywnej nie wystarczyły i widzieliśmy drużyny z dwóch różnych lig. Norwegowie są wśród kandydatów do walki o półfinał, a szczytem marzeń Polaków jest dziś awans do kolejnej rundy, czyli miejsce wśród dwunastu najlepszych drużyn Europy. Na tej porażce turniej jeszcze się dla nas nie kończy, ale sytuacja jest już podbramkowa.

Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej Norwegia - Polska 32:21 (15:10) Najwięcej bramek: dla Norwegów — Sander Sagosen 6, Sebastian Barthold, Kristian Bjornsen, Goran Johannessen — po 4; dla Polaków — Szymon Sićko 5, Ariel Pietrasik 3



Pozostałe mecze grupowe: Słowenia — Wyspy Owcze 32:29, Polska — Słowenia (13.01, 18.00), Wyspy Owcze — Norwegia (13.01, 20.30), Polska — Wyspy Owcze (15.01, 18.00), Norwegia — Słowenia (15.01, 20.30)



Tabela

1. Norwegia 1 2 (32:21)

2. Słowenia 1 2 (32:29)

3. Wyspy Owcze 1 0 (29:32)

4. Polska 1 0 (21:32)

Polacy w sobotę o 18.00 zagrają ze Słowenią, która rok temu brutalnie (23:32) zakończyła nasze marzenia o sukcesie na mistrzostwach świata. To spotkanie o wszystko, bo awans do fazy zasadniczej wywalczą tylko dwie drużyny. Nasi szczypiorniści muszą zagrać lepiej i skuteczniej, aby wyrazić sprzeciw wobec opinii tych, którzy — widząc przed turniejem terminarz — wróżyli im piłkarską triadę, czyli mecz otwarcia, o wszystko i o honor.