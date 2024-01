Przerwa nie zmieniła obrazu gry. Znów — tak, jak dwa dni wcześniej — mierzyły się zespoły z różnych lig. Porównując obie drużyny pozycja po pozycji wiedzieliśmy, że na większości górą są rywale i nie umieliśmy tego zniwelować grą zespołową. Polska piłka ręczna wciąż płaci rachunek nie tylko za wybrakowany przez dekady system szkolenia, ale może także personalne decyzje władz, skoro Lijewski to już piąty selekcjoner w ciągu siedmiu lat.

Czy reprezentacja Polski w piłce ręcznej zagra na igrzyskach w Paryżu

Trwający turniej, po nieudanym występie podczas ubiegłorocznych mistrzostwach świata, był dla naszej reprezentacji ostatnią szansą, aby włączyć się do gry o wyjazd na igrzyska. Takie prawo mają gospodarze, mistrzowie świata i kontynentów oraz sześć drużyn z turniejów kwalifikacyjnych. Przepustki do tych ostatnich są do zgarnięcia w Niemczech dwie. Dostaną je najlepsze zespoły, które nie wywalczyły sobie takiej możliwości wcześniej.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu Kwalifikacje w piłce ręcznej mężczyzn Gospodarz (1): Francja

Mistrz świata (1): Dania

Mistrzowie kontynentów (4): Argentyna, Japonia

Najlepsze zespoły turniejów kwalifikacyjnych (6): kwiecień 2024

To oznacza, że zainteresowanych mogą wyprzedzić Francja, Dania, mistrzowie Europy oraz Hiszpania, Szwecja, Niemcy, Norwegia i Węgry, które prawo udziału w turnieju kwalifikacyjnym zagwarantowały sobie rok temu. Niewykluczone, że nadzieję na igrzyska przedłuży nawet jedenaste miejsce. Jeśli pod koniec stycznia mistrzem Afryki zostanie Egipt, to jego miejsce w jednym z kwietniowych turniejów dostaną Chorwaci.