Mundial znów odbędzie się na Półwyspie Arabskim

Wybór gospodarza mistrzostw świata w 2034 roku będzie banalnie prosty, bo chętny jest tylko jeden kraj - Arabia Saudyjska. Swoje zgłoszenie wycofała Australia, a termin zgłaszania kandydatury mija 31 października o godzinie 17 naszego czasu. Kolejnych chętnych nie widać, a sama FIFA zawęziła pole manewru ogłaszając, że gospodarz mundialu ma pochodzić z Azji lub Oceanii.

Australia policzyła szable i wycofała swoją kandydaturę

Władze światowego futbolu teoretycznie miały prawo do takich decyzji, bo najbliższe mistrzostwa świata odbędą się w Ameryce Północnej (Kanada, USA i Meksyk), a cztery lata później turniej zorganizują Maroko, Hiszpania i Portugalia (dodatkowo trzy mecze zostaną rozegrane w Ameryce Południowej na stulecie turnieju). Wychodzi więc na to, że w kolejnym rozdaniu przyszłaby kolej na Azję.

Najprawdopodobniej znów trzeba będzie przerywać toczące się w Europie rozgrywki ligowe, żeby puścić piłkarzy na zgrupowania reprezentacji

Arabia Saudyjska zgłosiła swoją kandydaturę 4 października, w dniu otwarcia całej procedury i równocześnie, kiedy FIFA ogłaszała gospodarzy mundialu w 2030 roku. Z tego drugiego wyścigu Saudyjczycy odpadli, kiedy przez kryzys gospodarczy wycofały się Grecja i Egipt, i upadła ich wspólna kandydatura. Teraz dostaną organizację turnieju sami i to z pocałowaniem ręki, bo nie widać tłumu chętnych. Jeśli ktoś się jeszcze namyślał, to dostał czas na podjęcie decyzji do końca miesiąca.

Od początku w gronie kontrkandydatów mówiło się właściwie tylko o Australii, która ma za sobą organizację kobiecego mundialu w tym roku. Australijczycy dwa razy starali się też o mistrzostwa świata mężczyzn, ale przegrywali z Rosją i Katarem, dostając znikome poparcie. Teraz liczyli na współpracę z Indonezją, ale policzyli szable i postanowili się wycofać. Od razu po tym, jak zgłosili się Saudyjczycy, poparł ich pochodzący z Bahrajnu Szejk Salman bin Ibrahim Al Khalifa, prezes Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej, który zapowiedział, że cały azjatycki futbol. Do obozu Saudyjczyków przyłączyli się też kolejni ważni gracze z Azji: Japonia, Indie, Uzbekistan.