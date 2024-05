Kolejny ważny wyrok Sądu Najwyższego wydany już po uchwale frankowej

Czytaj więcej Opinie Prawne Wandzel: Czy po uchwale SN frankowicze mają szansę na mieszkania za darmo? Nie można zgodzić się z tezą, iż wykładnię dokonaną przez TSUE należy uwzględniać jedynie wtedy, gdy jest to korzystne dla kredytobiorców, a pomijać, gdy stoi na przeszkodzie maksymalizacji ich już i tak wygórowanych korzyści finansowych - pisze Wojciech Wandzel, adwokat.

Bank nie dał za wygraną składając skargę kasacyjną. Jego pełnomocnik, adwokat Marek Osowiecki argumentował, że gdyby nawet klauzule były abuzywne (czemu przeczył) to sąd nie mógł zastosować rygorów dyrektywy konsumenckiej w tej sprawie, gdyż kredytobiorcy nie złożyli wobec sądu po jego pouczeniu oświadczenia, że znają skutki uznania tych klauzul za abuzywne. W tej sprawie powodowie wysłali sądowi pismo z takim oświadczeniem, ale to nie wystarczy — twierdził pełnomocnik.

Co wynika z orzecznictwa TSUE w sprawie umów kredytu

Jak replikował pełnomocnik frankowiczów mec. Radosław Górski, z orzecznictwa TSUE wynika, że wystarczy jeśli konsument wystąpi o unieważnienie umowy, co naturalnie niejako świadczy o jego woli. Gdyby zaś przyjąć tak formalistyczny wymóg jak chce bank, że ma to być oświadczenie przed sądem po uprzednim wyraźnym pouczeniu sądu, to ugody zawierane przez konsumentów z bankami można by także kwestionować.

Sąd Najwyższy przychylił się do tej argumentacji i skargę kasacyjną banku oddalił.

- Istotne jest aby konsument zakomunikował, że ma świadomość skutków orzeczenia abuzywności postanowień umowy i nie musi to być takie formalistyczne oświadczenie - wskazał w uzasadnieniu Mariusz Łodko, sędzia sprawozdawca.

Co się tyczy skutków abuzywności postanowień umowy SN wprost odwołał się do tez uchwały frankowej Izby Cywilnej z 25 kwietnia br., że w razie uznania postanowienia dotyczącego określania kursu waluty obcej za niedozwolone, nie można go zastąpić innym sposobem określenia kursu, a umowa nie wiąże także w pozostałym zakresie.