Zeszły tydzień był bardzo udany dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Minister Waldemar Żurek otworzył konto na platformie X i już pierwszego dnia pochwalił się: „Zdecydowałem – odwołałem kolejnych 25 prezesów i wiceprezesów sądów powołanych przez Ziobrę – bez zgody kolegiów powołanych przez Ziobrę”.

Wiadomość wywołała euforię – tysiące polubień i gratulacji. Poparcie wyrazili prezes Przymusiński i mec. Dubois. Red. Ewa Siedlecka uznała decyzję za „gest symboliczny”, a mec. Paulina Kieszkowska z Wolnych Sądów w komentarzu poszła nawet dalej: „Absolutnie popieram te działania ministra Żurka. I nie są to działania symboliczne, bowiem to, kto jest prezesem w danym sądzie ma kluczowe znaczenie!” (pisownia oryginalna).

Minister Żurek powołał się na ideę „rozproszonej kontroli konstytucyjności”, czyli pomijania przepisów sprzecznych z konstytucją

Dlaczego akurat ta decyzja – obejmująca zaledwie 2 proc. kadry kierowniczej sądów – wzbudziła tak wielkie emocje? Odpowiedź kryje się w suchym komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wynika z niego, że minister – by odwołać prezesów – powinien uzyskać opinię kolegium sądu, a przy sprzeciwie przekazać sprawę do Krajowej Rady Sądownictwa. Minister Żurek pominął ten krok.

To ten sam Waldemar Żurek, który przez lata – w garniturze, a potem w koszulce z napisem „konstytucja” – przypominał, że państwo prawa opiera się na zasadzie legalizmu. A przecież konstytucja jasno stanowi: „organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa” (art. 7), „Rzeczpospolita Polska jest państwem prawnym” (art. 2), w którym zgodnie z zasadą trójpodziału władzy to parlament uchwala prawo, a rząd je tylko egzekwuje (art. 10).