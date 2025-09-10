Aktualizacja: 10.09.2025 13:44 Publikacja: 10.09.2025 12:03
Foto: Adobe Stock
11 września 2025 r. poznamy opinię rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-471/24. Pytania prejudycjalne zadał Sąd Okręgowy w Częstochowie i dotyczą one stosowania Dyrektywy 93/13 do umów kredytowych opartych na zmiennej stopie procentowej powiązanej z WIBOR. W opinii publicznej wydarzenie to budzi duże zainteresowanie – niektórzy przedstawiają je wręcz jako zapowiedź przesilenia w sporach sądowych.
Należy pamiętać, że główne pytanie prejudycjalne zadane TSUE nie dotyczy technicznej czy rynkowej poprawności WIBOR-u, lecz kwestii formalnej, a przede wszystkim tego, czy warunki zmiennego oprocentowania, gdzie stosowany jest WIBOR tj. wskaźnik referencyjny – regulowany przez Rozporządzenie BMR i wprowadzony do umowy kredytu hipotecznego zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym – mogą być badane przez sądy pod kątem klauzul abuzywnych. W tym zakresie stanowisko KNF i przedstawiciela Komisji Europejskiej wyrażone na czerwcowej rozprawie przez TSUE było jednoznaczne – zastosowanie WIBOR-u w umowie nie powinno być przedmiotem badania przez polski sąd.
Nawet jednak, gdyby tak się stało i rzecznik wydałby odmienną opinię, to warto jednak pamiętać, że opinia rzecznika nie jest wyrokiem, a jedynie propozycją interpretacyjną. Trybunał może, ale nie musi podążyć za jej treścią. Co więcej, nawet jeśli kierunek wytyczony przez rzecznika zostanie później potwierdzony w orzeczeniu TSUE, nie będzie on miał charakteru natychmiastowej rewolucji. Praktyka pokazuje, że skutki orzeczeń TSUE w sprawach kredytowych materializują się stopniowo, a ostateczny kształt nadają im krajowe sądy.
Stwierdzenie przez TSUE, że klauzula zmiennego oprocentowania oparta na WIBOR nie jest wyłączona z badania abuzywności, będzie oznaczać tylko tyle, że sądy krajowe będą miały prawo badać konkretne przypadki zastosowania WIBOR-u w klauzulach zmiennego oprocentowania. To nie automatyczne podważenie WIBOR-u, lecz rozszerzenie narzędzi analizy.
Czy należy obawiać się wyniku tej dodatkowej analizy? Opierając się na wynikach analizy dotychczasowego orzecznictwa w sprawach WIBOR-u, taka obawa byłaby nieuzasadniona. Dotychczasowa linia orzecznicza w Polsce jest stosunkowo jednolita. W przeważającej większości przypadków sądy uznają, że:
W praktyce więc opinia rzecznika – niezależnie od jej treści – trafi na grunt, na którym wykształcił się już racjonalny i spójny kierunek orzeczniczy.
Czytaj więcej
Opinia rzecznika generalnego TSUE to nie los na loterii ani ruletka – ale też nie wyrok. Zazwycza...
Dyskusja wokół WIBOR-u toczy się nie tylko w salach sądowych, ale także w przestrzeni publicznej. Pojawiają się obawy, że opinia rzecznika może uruchomić falę pozwów i zachwiać stabilnością sektora bankowego. Tego rodzaju narracja wydaje się przesadzona.
Po pierwsze, już dziś sądy rozpatrują setki spraw i wypracowały zestandaryzowany sposób oceny klauzul. Po drugie, w przeciwieństwie do wcześniejszych sporów frankowych, spory o WIBOR dotyczą wskaźnika, który jest przejrzysty, powszechnie publikowany i nadzorowany na poziomie unijnym. Po trzecie, ewentualne przejście w przyszłości na inne wskaźniki referencyjne (np. oparte na stopach bez ryzyka – RFR) nie oznacza, że WIBOR był wadliwy. Jest to raczej naturalna ewolucja rynków finansowych, podobna do procesów zachodzących w całej Europie.
Dlatego też sektor bankowy może patrzeć na opinię rzecznika ze spokojem. Może ona stać się elementem porządkującym debatę i wskazującym ramy interpretacyjne, ale nie powinna rodzić systemowego zagrożenia.
Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie C-471/24 będzie ważnym głosem w europejskiej dyskusji o stosowaniu Dyrektywy 93/13 do umów kredytowych. Nie należy jednak oczekiwać, że przyniesie ona przełom porównywalny z wcześniejszymi rozstrzygnięciami w sprawach kredytów walutowych. Polskie sądy już teraz wypracowały stabilną linię orzeczniczą, uznającą WIBOR za zgodny z prawem i ekonomicznie poprawny wskaźnik.
Autorzy są partnerami kancelarii ITMA, zajmują się WIBOR-em od 2015 roku. Brali udział w przygotowaniu obecnej dokumentacji WIBOR, pracowali zarówno dla administratora, jak i dla uczestników fixingu przekazujących dane do wyznaczania wskaźnika. Audytowali procedury WIBOR-owe i opracowali dla GPW Benchmark dokumentację dotyczącą WIBOR. Nie reprezentują żadnej ze stron w sporach sądowych dot. umów kredytowych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
11 września 2025 r. poznamy opinię rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-471/24. Pytania prejudycjalne zadał Sąd Okręgowy w Częstochowie i dotyczą one stosowania Dyrektywy 93/13 do umów kredytowych opartych na zmiennej stopie procentowej powiązanej z WIBOR. W opinii publicznej wydarzenie to budzi duże zainteresowanie – niektórzy przedstawiają je wręcz jako zapowiedź przesilenia w sporach sądowych.
Opinia rzecznika generalnego TSUE to nie los na loterii ani ruletka – ale też nie wyrok. Zazwyczaj stanowi ona p...
Weto prezydenta do nowelizacji ustawy o środkach ochrony roślin powinno skłonić do korekty obowiązków cyfrowych...
Słuszny cel zwiększenia udziału polskich podmiotów w zamówieniach może być osiągnięty przy dopuszczeniu włączeni...
Gdy doradca podatkowy ma bronić podatnika przed machiną urzędniczą, to nie może wspomagać tej machiny. Szkodzi w...
Czy asesorzy powinni orzekać w sprawach rodzinnych? Wierzę, że ktoś może urodzić się karnistą, a kto inny „rodzi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas