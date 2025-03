Czytaj więcej Prawo karne "Błędna decyzja prok. Ewy Wrzosek". Szef adwokatury o sprawie Barbary Skrzypek Prokurator Ewa Wrzosek miała prawo nie dopuścić adwokata do przesłuchania Barbary Skrzypek. Była to jednak błędna decyzja biorąc pod uwagę prawo do korzystania z pomocy prawnej. Nigdy nie odmówiono mi udziału w takich czynnościach – mówi mec. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Co dalej z niezależną prokuraturą?

Bez wątpienia jednak ta historia obala mit powrotu do normalności w prokuraturze. Trudno bronić sytuacji, w której do śledztwa o wyraźnym politycznym zabarwieniu przydzielany jest prokurator otwarcie krytyczny wobec PiS, co wielokrotnie podkreślał w swoich publicznych wypowiedziach. Prokurator ten organizuje przesłuchanie świadka w obecności dwóch prawników, z których jeden jest związany z kancelarią posła Romana Giertycha, a drugi to członek Trybunału Stanu nominowany przez koalicję.

Trudno uznać, że motywacją w tej sprawie jest jedynie ustalenie prawdy i weryfikacja hipotez, a nie polityczne rozliczenia z wykorzystaniem narzędzi prokuratorskich. Gdyby było inaczej, wystrzegano by się politycznych kontekstów, a do sprawy wyznaczono by doświadczonego prokuratora, który nie budziłby żadnych politycznych kontrowersji – a takich w prokuraturze nie brakuje.

Przed prokuraturą stoją trudne chwile. Obraz tego przesłuchania rzutuje na całą instytucję, podważając jej wiarygodność. Hasła o niezależnej prokuraturze będą teraz trudniejsze do obrony, a plany reform – bardziej wątpliwe w swoich intencjach. Duże zasługi, aby tak właśnie było ma prokurator Ewa Wrzosek, która po raz kolejny przypomniała, że między deklaracjami a czynami bywa przepaść.