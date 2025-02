Robert Gwiazdowski: Komisja Wenecka była dobra, jak krytykowała PiS. Teraz jest „zaślepiona legalizmem”

Argumenty są anegdotyczne. Sędzia X był hejterem. Sędzia Y jest głupi. Sędzia Z prześladował innych. Więc wywalmy jeszcze sędziów A, B i C. Co z tego, że A jest po habilitacji, B był adwokatem, a C asesorem. Mieli czelność przyjąć nominację nie od nas, tylko od tamtych. Co z tego, że „tamci” mieli demokratyczny mandat do rządzenia, skoro rządzili nie tak, jak my byśmy chcieli. Teraz ci mają rządzić, jak my chcemy. W końcu popieraliśmy ich zażarcie, jak nie rządzili, i zwalczaliśmy „tamtych”, więc się teraz muszą odpłacić.

Czy wyroki są wyrokami, czy nie są? „Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą”

Że ludzie nie wiedzą, czy wyroki, jakie zapadły w ich sprawach w minionych latach, są wyrokami czy nie są? To trudno. Mogli nie głosować na „tamtych”. Mają teraz za swoje. Że niektórzy głosowali na naszych? Trudno. „Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą”.

Jeszcze gorsze jest to, że pomysłodawcy nowych regulacji żyją nadzieją, że ich polityczni faworyci, którzy mają je przeprowadzić, władzy już więcej nie stracą. Jak popatrzymy na cykle wyborcze, i to nie tylko w Polsce, od Solidarności do postkomunistów, od PO do PiS i z powrotem, ale także na świecie, od Obamy do Trumpa, od Trumpa do Bidena i z powrotem – to jest jeden sposób, by władzy nie stracić: zlikwidować demokrację.

Czytaj więcej Opinie Prawne Robert Gwiazdowski: Jak wyrzucić (nie)sędziów Przywracanie praworządności weszło w nowy etap. Grupa sędziów uznająca się za jedynych niezawisłych, niezależnych i bezstronnych przygotowała ministrowi projekt ustawy stwierdzającej, że inni sędziowie (przez nich nieuznawani za niezawisłych, niezależnych i bezstronnych) nie są sędziami, bo zostali powołani przez PiS na podstawie ustaw, które ci pierwsi uznali za niezgodne z konstytucją.

Jeśli tego nie planujemy, rekomendowałbym pomyśleć, co się może stać, kiedy suweren znowu wierzgnie, jak to zrobił w 2015 roku. Bo przecież nie zrobił tego bez przyczyny, nieprawdaż? A jedną z przyczyn było to, czego doświadczał w sądach od niezależnych i niezawisłych sędziów.