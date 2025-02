Piotr Szymaniak: PKW, czyli prawo kreatywnie wykładane

Oczywiście można się zżymać, bo kto jak kto, ale przewodniczący Komisji, który jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, powinien wiedzieć, że jego rolą jest doprowadzenie do wydania jednoznacznego rozstrzygnięcia. Wszak nikt nie oczekiwał przy tym, że ma zamknąć członków w komisji na klucz i zagrozić im, że nie wyjdą, dopóki nad siedzibą PKW z komina nie ukaże się biały dym. Można było zwyczajnie odroczyć posiedzenie do czasu, aż komisja będzie mogła obradować w pełnym składzie.

Genialny plan szefa PKW Sylwestra Marciniaka

Ale zamiast rwać włosy z głowy, doceńmy innowacyjność tego podejścia do zasad podejmowania decyzji przez organy kolegialne. Dlaczego zawsze muszą prowadzić dyskusje i ucierać stanowiska, by wydać orzeczenie czy decyzję, z której zawsze jakaś strona i tak będzie niezadowolona. Jak wydamy dwie sprzeczne, a może nawet i trzy, to każdy wybierze coś dla siebie. Hmm... że też nikt na to nie wcześniej nie wpadł! Czyż nie tak właśnie myślimy w obliczu genialnych i prostych innowacji? Trzeba koniecznie implementować tę technikę do sądów. W końcu ileż to razy słyszeliśmy z ust sędziów, że tak wielu obywateli krytycznie ocenia funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, bo zawsze strona przegrana jest niezadowolona z wyroku. A teraz dzięki innowacji sędziego Sylwestra Marciniaka zadowoleni mogą być wszyscy. No może poza osobami, które te sprzeczne wyroki będą musiały później jakoś wykonać. Ale kto by się tym przejmował.