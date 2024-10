Robert Gwiazdowski: Śmieszna sprawa z tą Komisją Wenecką

Komisja Wenecka znowu zaskoczyła polskiego ministra sprawiedliwości. Jej zdaniem automatyczne (ustawowe) zdegradowanie wszystkich sędziów powołanych po 2017 r. na podstawie jakiejś planowanej obecnie ustawy nie byłoby zgodne z europejskimi standardami. Weryfikacja sędziów może się odbywać jedynie indywidualnie przy zachowaniu ich prawa odwołania się do sądu w przypadku oceny negatywnej.

Czy już nadszedł czas, aby ***** Komisję Wenecką?

Wyszło śmiesznie, bo w 2018 r. PiS zaprosił Komisję Wenecką, by potwierdziła, że działania rządzących są zgodne z prawem unijnym. A ona tego nie zrobiła. W 2024 r. Platforma ją zaprosiła, by potwierdziła to samo: że działania rządzących są zgodne z prawem unijnym. A ona znowu tego nie potwierdziła.

Ciekawe, co zrobi teraz po opinii Komisji Weneckiej? Każe oddać, co wypłaciła? Czy – jak miłościwie nami rządzący i ich wyborcy – uzna, że nadszedł czas, aby ***** Komisję Wenecką, co już niektórzy uczeni w prawie mężowie zaczęli sugerować.

To trochę dziwne (a może i nie), bo obecnie rządzący mieli nadzieję, że komisja uzna za zgodne z prawem unijnym działania podobne do tych, które wcześniej uznała za niezgodne z prawem UE. Mogło to być dla obecnie rządzących bardziej zaskakujące, niż było dla poprzednio rządzących, bo przecież Komisja Europejska zachowała się wcześniej zupełnie inaczej. Działania „tamtych” uznawała za niezgodne z prawem unijnym i blokowała wypłatę środków z KPO, a obecnie środki te odblokowała, uznając (per facta concludentia – jak to się mówi w prawniczym żargonie,) że działania „tych” są z prawem unijnym zgodne.