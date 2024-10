Tomasz Pietryga: Dlaczego sprawca śmiertelnego wypadku mógł znowu doprowadzić do tragedii?

Czytaj więcej Sądy i trybunały Raport NIK: Największy kryzys polskiego wymiaru sprawiedliwości od 1989 r. Najwyższa Izba Kontroli zbadała działanie polskich sądów powszechnych w ostatniej dekadzie. Wnioski są druzgoczące. Kolejne reformy nie rozwiązały żadnego z najważniejszych problemów, wprowadziły za to niepewność, chaos oraz brak zaufania do sądów.

Szczęśliwy ten, kto nie musi iść do sądu, bo gdy już pójdzie, odczuje to na własnej skórze, podobnie jak złość i bezsilność. Gorzej jednak, jeżeli opieszałość dotyczy spraw karnych i bezkarnych przestępców, którzy działają nadal. To już jest niezwykle groźne i trudne społecznie do zaakceptowania. Gdy ludzie tracą wiarę w państwo jako strażnika reguł, wszystko zaczyna się sypać.