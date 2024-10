Poważny wypadek w Warszawie. Media: Sprawca cztery lata temu spadł autobusem z wiaduktu

Do wypadku na Woli doszło w środę przed godziną 6 rano. Kierujący suv-em potrącił na przejściu dla pieszych 48-letniego mężczyznę i uciekł z miejsca zdarzenia. Ofiara w stanie zagrażającym życiu trafił do szpitala. Rzecznik stołecznej policji podinspektor Robert Szumiata powiedział stacji TVN24, pieszy miał otwarte złamania.

- Zostały ustawione punkty kontrolno-blokadowe. Podano komunikaty do wszystkich patroli w okolicy o tym, co się stało, jak wyglądał ten samochód. Musimy mieć na uwadze to, że samochód będzie się rzucał w oczy. Potrącił mężczyznę z ogromną siłą. Policjanci znaleźli poszkodowanego 80 metrów od przejścia dla pieszych. Ten samochód będzie miał poważne uszkodzenia z przodu – maski i być może też szyby - mówił.

Po południu poinformowano, że zatrzymano podejrzanego, 31-letniego mężczyznę.

Wypadek na moście Grota-Roweckiego. Kierowca autobusu pod wpływem narkotyków

Jak informuje PAP, sprawcą wypadku był Tomasz U., który w 2022 roku został skazany na 7 lat pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna został skazany za spowodowanie 25 czerwca 2020 roku tragicznego wypadku na moście Grota-Roweckiego w Warszawie. Kierowany przez Tomasza U. autobus linii 186 przebił bariery energochłonne i spadł z wiaduktu. Autobusem podróżowało 40 pasażerów, w wypadku zginęła jedna kobieta, a 22 zostały ranne.