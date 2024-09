Żeby nie wylać dziecka z kąpielą

Konsultacje ustawy medialnej trwają do 23 września. Samorządy nie tylko zgłaszają uwagi, ale i przyjmują stanowiska. Związek Miast Polskich stanowczo domaga się rzetelnej oceny prasy samorządowej i pełnionych przez nią funkcji. Sprzeciwia się także kierunkowi zmian: Zawarta w koncepcji propozycja zakazu wydawania prasy to pogwałcenie prawa do promowania miasta i informowania mieszkańców dostępnymi środkami komunikacji. Polskie i unijne prawo gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do informacji, oraz każdemu podmiotowi, w tym zwłaszcza publicznemu, prawo do informowania. Zwraca także uwagę, że „nie można zgodzić się na odgórne ograniczenie nakładu ani częstotliwości ukazywania się lokalnej prasy samorządowej. Oba te parametry powinny być wynikiem lokalnych potrzeb informacyjnych”.

W podobnym duchu wypowiada się także Związek Powiatów, a władze Mazowsza dodają: „Jesteśmy gotowi przygotować i poddać szerokim konsultacjom Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie wydawania prasy samorządowej. Kodeks, który kładłby nacisk na rzetelność wydawnictw samorządowych i ich publiczną rolę. Powinny one bowiem w jak najszerszym zakresie realizować funkcje informacyjną, edukacyjną, mobilizacyjną, kulturotwórczą i integrującą lokalne wspólnoty”.

Co wyniknie z konsultacji, dowiemy się już w październiku. Do końca 2024 r. resort planuje przygotowanie projektu ustawy i skierować go do konsultacji publicznych i międzyresortowych.