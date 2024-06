Co rząd Donalda Tuska powinien zrobić ze spółką Polska Press

Zakup Polska Press nie był w rzeczywistości operacją biznesową, ale polityczną. Ówczesnego rzecznika praw obywatelskich, dziś ministra sprawiedliwości Adama Bodnara niepokoiła nie cena, jaką zapłacił Orlen, ale fakt, że spółka kontrolowana przez Skarb Państwa – a za jej pośrednictwem politycy sprawujący władzę – może uzyskać łatwy wpływ na całokształt działalności poszczególnych redakcji. Podobnie oceniali sytuację Reporterzy bez Granic, obniżając pozycję Polski w rankingu wolności mediów.

Repolonizacja mediów regionalnych była więc swego rodzaju renacjonalizacją. Skoro Orlen stał się właścicielem spółki Polska Press z przyczyn politycznych, to odwrócenie skutków tej transakcji też wymaga decyzji politycznych i przepisów rangi ustawowej, a nie tylko analiz ekonomicznych. Redakcje grupy Polska Press to dziś nie tylko gazety i informacyjne portale internetowe. Także portale tematyczne (m.in. kultura, zdrowie i różne mocno komercyjne portale lifestylowe), a nawet produkcja newsów dla stacji telewizyjnych.

W dyskusjach toczących się obecnie – inna sprawa, że dość niemrawo – przyszłość spółek mediów publicznych to jeden temat, przyszłość spółki Polska Press zupełnie inny. Tak się jednak złożyło, że to Skarb Państwa, wprost lub pośrednio, jest właścicielem i jednych, i drugich. Rząd (odpowiednio minister kultury i minister aktywów państwowych) realizuje wobec nich prawa właścicielskie. W efekcie w każdym województwie są to trzy instytucje medialne: spółka radiofonii regionalnej, oddział spółki TVP i oddział spółki Polska Press. Przyczyny takiej sytuacji są zrozumiałe, ale budowa w ich miejsce odpolitycznionych i uspołecznionych mediów jest konieczna możliwie szybko. Warto więc spojrzeć na regionalne media kontrolowane przez Skarb Państwa jako całość.

Jak mediom regionalnym zagwarantować niezależność

W dyskusjach o mediach publicznych coraz głośniej słychać postulat łączenia regionalnych ośrodków TVP i spółek Polskiego Radia, które traciłyby w konsekwencji swoją samodzielność. Może więc warto zrobić nieco inny, bardziej radykalny ruch i zaprojektować samodzielne ośrodki w pełni multimedialne, których częścią stałyby się także dzisiejsze oddziały Polska Press? Cały czas mowa o mediach regionalnych. Media lokalne, którym potrzebna jest ochrona przed konkurencją prasy samorządowej, to odrębny temat.

Wymaga to oczywiście poważnych analiz zarówno ekonomicznych, jak i społecznych, by nie zbudować ani podmiotów ekonomicznie słabych, ani regionalnych monopolistów medialnych. Możliwe jest wzmocnienie aktywami redakcji Polska Press regionalnych ośrodków mediów publicznych. Media te korzystają w ostatnich latach nie tylko z abonamentu, ale także z pokaźnych dotacji z budżetu państwa, a mimo to w wielu regionach wymagają wzmocnienia. Formalnie to w miarę proste, ale niesie za sobą także ryzyko natury politycznej.