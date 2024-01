- Musimy mieć jasność o co się toczy spór. To nie jest spór o kształt mediów publicznych. Istota tego sporu zawiera się w dwóch nazwiskach: Adamowicz i Filiks. Paweł Adamowicz (zamordowany w 2019 roku prezydent Gdańska, wcześniej ostro atakowany przez TVP — red.) i Mikołaj Filiks (syn posłanki KO, Magdaleny Filiks, który popełnił samobójstwo; wcześniej media publiczne opublikowały informacje pozwalające ujawnić jego tożsamość - red.). To spór o sprawy fundamentalne, o życie i śmierć. Bo to media publiczne, publiczne tylko z nazwy, były współodpowiedzialne za ich tragedie — mówił minister kultury — rozpoczął Sienkiewicz.



Reklama

Bartłomiej Sienkiewicz: Media publiczne współodpowiedzialne za tragedię Pawła Adamowicza, za samobójstwo Mikołaja Filiksa

- Pięć wyroków oddalających pozwy TVP pozwala powiedzieć z tej mównicy: media publiczne pod rządami PIS są współodpowiedzialne za tragedię Pawła Adamowicza. Podobnie jak rozgłośnia regionalna ze Szczecina jest współodpowiedzialna za samobójczą śmierć Mikołaja Filiksa - dodał.



Czytaj więcej Polityka Sienkiewicz o zmianach w TVP: Działałem w stanie wyższej konieczności Ja jestem dumny z tego, że jestem byłym wysokim oficerem, że tworzyłem fundamenty pod niepodległą Polskę - mówił w Sejmie w czasie debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec niego, zgłoszonym przez PiS, Bartłomiej Sienkiewicz.

- Na tej sali siedzą ci ludzie, którzy tworzyli ten system i ci, którzy są najbliższymi ofiar. Siedzą w tej sali pospołu jak jaskrawy przykład, symbol, zupełnego pomieszania dobra i zła, po ośmiu latach rządów w Polsce — mówił.