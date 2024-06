"PiS pozbawił myśliwych samorządności, za to nowy rząd chce łowiectwo upaństwowić".

Po II wojnie, jakimś cudem udało się przeżyć społecznej organizacji najbardziej ponury okres stalinizmu, choć pod ścisłą kontrolą komunistów, ci, bowiem nie zamierzali tolerować niezależności kilkunastu tysięcy uzbrojonych, choć przeważnie w dubeltówki, ludzi. Władze Związku obsadzono czerwonymi prominentami, a koła łowieckie nasycono konfidentami. Już wtedy obowiązywało nowe prawo łowieckie – prawo do polowania oderwano od własności gruntu, a zwierzyna w stanie wolnym stała się własnością nie właściciela ziemi, jak dawniej, a własnością państwa. I tak to trwało aż do czasów Gierka i Jaroszewicza.

To były złote czasy dla myślistwa. Premier Jaroszewicz – pierwsza strzelba Polski Ludowej, od czasu do czasu polował i tak samo Gierek, choć się z tym krył. Na czele Związku stał minister bezpieki – generał Tadeusz Pietrzak, polowała większość czerwonych prominentów drobniejszego płazu. W państwowych ośrodkach łowieckich goszczono głowy państw – polował tam szach Iranu Reza Pahlawi z małżonką, a i prezydent Francji Giscard d’Estaing, nie mówiąc już o towarzyszach ze wschodu.

Dziś wstyd jest być myśliwym nie tylko w Polsce, ale w całej, zdegenerowanej przyrodniczo Europie i na Wyspach Brytyjskich. Taka moda i papugostwo, bo Polska jest nadal przyrodniczym rajem, a dzikich zwierząt łownych – jeleni, łosi, dzików, saren jest dziś więcej niż w dniach, gdy król Jagiełło polował w lasach przed bitwą pod Grunwaldem, nie mówiąc już o chronionych dużych drapieżnikach, wilkach czy niedźwiedziach.

Na najniższym poziomie Związku, czyli w kilku tysiącach kół łowieckich w całym kraju też było ciekawie. Po odwilży wyszły już bezpiecznie z cienia setki tzw. bezetów, czyli byłych ziemian. Gdy za Gierka osiągnęli jaką taką stabilizację, zgłosili się do kół łowieckich, bo polowanie dawało im namiastkę dawnego życia, jakiejś normalności. I tu często spotykali się z nową elitą, bo taki towarzysz, gdy już miał duże mieszkanie w mieście albo domek, żonę, dzieci i kochankę, zapragnął też się wyróżniać spośród tłumu, więc przyjął etos starej elity, a jej wyznacznikiem bywał sygnet z nieswoim herbem kupiony w Desie, częściej polowanie. Ale w większości zaludniali koła łowieckie normalni ludzie, choć konfidentów nadal nie brakowało. Dziwne, a czasami i wesołe bywały te mariaże ludzi dawnych i nowych w kołach łowieckich. Sam kiedyś zaproszony na polowanie do koła dojrzałem na zbiórce człowieka, do którego zwracali się koledzy per „panie ministrze”. – Co to za minister – spytałem. – A, to były minister z UB, Radkiewicz – ale my mu ręki nie podajemy…

Jak w III RP przypisano myśliwym wszelkie zło tego świata

Przyszła wolna Polska, a z nią nowe problemy. Myślistwo funkcjonowało gdzieś na marginesie społecznego życia, bo były ważniejsze w kraju sprawy. Za to, z wieloma innymi, spłynęły z Zachodu nowe mody i idee przyrodnicze, niektóre noszące wprost religijny charakter. Powstające masowo organizacje czy oddziały międzynarodowych fundacji o charakterze przyrodniczym upowszechniały w społeczeństwie, głównie wśród mieszczuchów, wrażliwość na żywą przyrodę, ochronę środowiska, bioróżnorodność, weganizm, prawa zwierząt i tak dalej. Miało i ma to nadal dobre, ale i mniej dobre strony, ale nie ich analiza jest tematem tego tekstu. Dość powiedzieć, że od lat na poboczu głównego nurtu życia politycznego trwa cichy bój ideologiczny działaczy owych licznych organizacji z myśliwymi, którym się przypisuje wszelkie zło świata tego. Znany piarowski chwyt – polityka wstydu, to najłagodniejszy ze sposobów walki w przestrzeni medialnej.