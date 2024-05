Senatorowie, głosując za poprawką, mogą wykonać krok w stronę usunięcia głównej przyczyny sporu o praworządność, jaką była aktywność upolitycznionej KRS. Tylko w takim kształcie ustawa ma też szansę zostać podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. A jej wejście w życie wypełni zobowiązania wobec Brukseli w związku z realizacją warunków dla wypłaty środków z KPO.

Czy Donaldowi Tuskowi zależy na zakończeniu konfliktu o praworządność?

Ale jest jeszcze druga opcja – odrzucenie poprawki. W takiej sytuacji Duda zapewne zawetuje ustawę, a to oddali nawet o dwa lata normalizację sytuacji w sądownictwie i zakonserwuje konfrontacyjny kurs. To zaspokoi oczekiwania radykalnego elektoratu i środowiska prawniczego. Zarazem „zamrozi” praworządnościowy proces.

Adam Bodnar opowiada się po stronie kompromisu, podejmując negocjacje z Pałacem Prezydenckim. Przyjęcie nowelizacji ustawy z poprawką byłoby jego politycznym sukcesem. Przeszedłby do historii jako ten, kto unormował najbardziej nabrzmiały problem polskiego sądownictwa, i to bez jednego wystrzału. Problem w tym, że w koalicji karty rozdaje Donald Tusk, i to od niego zależy, jaki kierunek zostanie obrany. Kompromis czy konfrontacja? Osobiście stawiałbym na to drugie.