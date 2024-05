W ramach przedstawianej interpretacji ówczesnych wydarzeń podkreśla się więc, że reformy należało zatrzymać w okresie poprzedzającym uchwalenie Konstytucji (tj. gdy Sejm zwiększył już armię, przyznał prawa mieszczanom, usprawnił system administracyjny i podatkowy). Wtedy Rzeczypospolita „raczej na pewno” byłaby nadal obecna na mapie Europy. Wprawdzie wciąż byłby to swoisty „przetrwalnik”, ale istniałby formalnie odrębny byt polityczny (A. Chwalba). Siłą rzeczy, w takiej sytuacji, nie byłoby więc legionów (i Mazurka Dąbrowskiego), Księstwa Warszawskiego i jego 100 tys. armii maszerującej z Napoleonem na Moskwę. Jeżeli jednak Rzeczpospolita dotrwałaby do Kongresu wiedeńskiego (1815), to z pewnością podczas jego obrad nie zadecydowano by o jej unicestwieniu. Skoro bowiem postanowiono tam o powołaniu niesuwerennego Królestwa Polskiego, to w sytuacji ciągłości istnienia Rzeczpospolitej, tym bardziej utrzymano by jej istnienie, choćby ze względu na zasadę zachowania równowagi politycznej.

Przedstawiona koncepcja jest tylko ciekawą intelektualnie historiozoficzną refleksją (mającą jednak oparcie w znanych faktach). Z perspektywy wieków lepiej natomiast można dostrzec zagrożenia, znane też są wydarzenia, które nastąpiły już po uchwaleniu Konstytucji 3 maja, a które z oczywistych względów ówczesnym nie mogły być znane. Bezsprzecznie łatwiej jest więc formułować klarowne koncepcje. Niewątpliwe jest jednak że ówcześni zwolennicy reform państwa zdawali sobie sprawę, z tego że własnymi siłami nie zdołają obronić dzieła konstytucji, nie udało się im też stworzyć realnego sojuszu politycznego dającego efektywną ochronę reformom. Tle z pewnością wiedzieli. Być może więc – w imię tylko tych faktów – należało zatrzymać się wcześniej i nie uchwalać Konstytucji.

Niezależnie jednak od ocen ówczesnych wydarzeń, zarysowanie różnych ich interpretacji pozwala dostrzec inny (mniej dyskutowany) aspekt politycznych uwarunkowań i dylematów wtedy podejmowanych rozstrzygnięć. Na takim tle innego znaczenia nabiera także fakt przyjęcia Konstytucji przy zastosowaniu swego rodzaju fortelu politycznego, tj. wtajemniczenia wyłącznie zwolenników przyjęcia Konstytucji o przedmiocie obrad pierwszej po świętach Wielkiejnocy sesji parlamentu. Obecność podczas majowego posiedzenia Sejmu Wielkiego wszystkich wybranych posłów mogłaby więc skutkować odrzuceniem Konstytucji, co z jednej strony pozbawiłoby nas niewątpliwego pomnika kultury prawnej i jakże zmaterializowanego wyrazu woli umocnienia ówczesnej państwowości, ale z drugiej otworzyłoby być może drogę do „długiego marszu” w kierunku skuteczniejszej obrony i wzmocnienia tej państwowości.

Z szerzej perspektywy zaś zarysowane kontrowersje co do trafności decyzji o skali i tempie wprowadzania reform niejako zapowiadają późniejsze spory dotyczące zasadności wywoływania powstań narodowych w XIX wieku.