Czytaj więcej Prawo karne Immunitet Romanowskiego. Prokurator Korneluk dostał odpowiedź z Rady Europy Szef Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Theodoros Rousopoulos przesłał w piątek wieczorem do prokuratora krajowego Dariusza Korneluka list, w którym napisał, że Marcina Romanowskiego chroni drugi immunitet i co powinno się stać, by został on uchylony.

Tymczasem, gdyby Sąd Okręgowy w Warszawie doszedł do przekonania, że immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w tej konkretnej sprawie Marcina Romanowskiego nie chroni, nie będzie to automatycznie oznaczało, że trafi on do aresztu. Musi zostać spełnionych wiele przesłanek, by mówić o uprawnionym tymczasowym aresztowaniu. Przesłanki ogólne to zasadniczo duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa i konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Przesłanki szczególne to uzasadniona obawa matactwa, uzasadniona obawa ukrycia się lub ucieczki i wyjątkowo – uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził. Wreszcie – istnieje także przesłanka szczególna polegająca na grożącej podejrzanemu surowej karze. By sąd mógł zastosować areszt, muszą być spełnione przesłanki ogólne i co najmniej jedna szczególna. Co istotne, tymczasowego aresztowania nie stosuje się, jeżeli wystarczający jest inny środek zapobiegawczy.

Spodziewałbym się, że wypowiadający się w przedmiocie immunitetu Romanowskiego ekspert nie będzie upraszczająco wskazywać, że zażalenie prokuratury może okazać się skuteczne, a to z tego powodu, że co do zakresu czasowego immunitetu europejskiego sprawa jest niejednoznaczna. Oczekiwałbym również, że specjalistyczna ocena kwestii immunitetowej nie będzie zawierała tezy, iż w sprawie Romanowskiego areszt wydaje się konieczny. A takie opinie w przestrzeni publicznej pojawiły się i pochodzą od niekwestionowanych autorytetów.

Tymczasowy areszt, systemowy problem

I jeszcze jedna rzecz. Każdy karnista od lat wie, że tymczasowe aresztowanie w Polsce to problem systemowy. Wiele środowisk naukowych próbowało przez lata wykazywać, że praktyka stosowania aresztu w Polsce nie jest prawidłowa. Nasze państwo przegrywa w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, gdyż stosuje najsurowszy środek zapobiegawczy w sposób nadmiarowy. Nie przekonuje mnie argument, że skoro Marcin Romanowski był twórcą systemu aresztowej opresji, warto go w ten świat zanurzyć. Tymczasowe aresztowanie nie jest karą i być nią nie może. Ma służyć jedynie zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania. Akt postępowania przeciwko Marcinowi Romanowskiemu nie znam. Oczywiście może się okazać, że akurat w tej sprawie przesłanki aresztowe są spełnione i wówczas tymczasowe aresztowanie jest w pełni uzasadnione. Na szczęście kwestię tę rozstrzygnie niezależny sąd.

Postawmy jednak na potrzeby naszych rozważań roboczą hipotezę, że w sprawie Romanowskiego nie ziściły się przesłanki tymczasowego aresztowania. Wyobraźmy sobie, że znane jest jego miejsce pobytu, tożsamość, a prokuratura zgromadziła potężny materiał dowodowy. Że nie ma zatem ani obawy ukrycia się lub ucieczki, ani obawy matactwa. W takim układzie sytuacyjnym wydaje się, że sprawa Marcina Romanowskiego stałaby się pewną szansą na rozbłyśnięcie gwiazdy państwa prawa. Skoro Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało zmianę przepisów dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania, co ma prowadzić do zmiany nieprawidłowej praktyki w stosowaniu aresztu, może niezastosowanie go wobec byłego wiceministra byłoby dobrym początkiem? Jeśli popełniono przestępstwo, zostanie ono stwierdzone przez niezawisły sąd w rzetelnym postępowaniu karnym. Jeśli przestępstwo nie zostanie udowodnione, dojdzie do uniewinnienia. Wszystko to w procesie, w którym zagwarantowane będzie prawo do obrony, uszanowane domniemanie niewinności, a oskarżony odpowie z wolnej stopy. Kanwa ta zostanie następnie powielona i przeniesiona na inne przyszłe postępowania karne, w których namysł nad zastosowaniem tymczasowego aresztowania będzie pogłębiony. Zniknie automatyzm. Zniknie areszt wydobywczy. Zniknie utożsamianie środka zapobiegawczego z karą. Zatriumfuje praworządność, równość wobec prawa i sprawiedliwość. Czy nie o to walczyliśmy przez ostatnie osiem lat?