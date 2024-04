Należy jednocześnie rozważyć wprowadzenie instytucji ślepego pozwu, polegającej na możliwości złożenia pozwu przeciwko podmiotowi bez konieczności ustalenia danych pozwalających na zidentyfikowanie go w chwili składania pozwu. Może to ułatwić uzasadnioną ochronę reputacji, bez angażowania mechanizmów karnych, szczególnie dolegliwych z punktu widzenia swobody wypowiedzi. Ponadto, w dyrektywie wskazano na potrzebę gromadzenia przez każde państwo członkowskie danych w zakresie postępowań o charakterze SLAPP. Bardzo istotne będzie w tym względzie przygotowanie właściwych wytycznych dla prawidłowego identyfikowania i klasyfikowania tego rodzaju powództw.

Sprawa tęczowej aureoli

Bez wątpienia należy również przyjrzeć się przepisom penalizującym znieważenie uczuć religijnych (art. 196 k.k.) czy też znieważenie RP (art. 135 § 2), które budzą poważne wątpliwości w świetle standardów orzeczniczych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i zaleceń organizacji międzynarodowych, w tym Rady Europy czy OBWE. Przepisy te w ostatnich latach wykorzystywane były do systematycznego uciszania głosów krytycznych wobec rządu. Jednym z najbardziej medialnych, a zarazem jednoznacznie politycznie i ideologicznie motywowanych, przypadków nadużycia przepisów chroniących uczucia religijne był akt oskarżenia w sprawie tzw. tęczowej aureoli. Skierowano go przeciwko kobietom, które na znak protestu przeciwko znieważaniu i stygmatyzowaniu osób LGBTQ+ w pobliżu jednego z płockich kościołów katolickich rozkleiły przerobiony obraz Matki Bożej Częstochowskiej z widoczną aureolą w kolorach tęczy. Był to ewidentny przykład nękania osób zaangażowanych w nagłaśnianie ważnych kwestii społecznych oraz ochronę praw człowieka (w marcu br. Sąd Najwyższy oddalił kasację złożoną przez stronę oskarżającą). Trzeba uczynić wszystko, aby utrudnić ten rodzaj nadużywania prawa przez jakiekolwiek środowisko, które usiłuje w ten sposób kneblować wolność słowa.

Dodatkową pomocą w implementacji dyrektywy będą przyjęte 5 kwietnia 2024 r. rekomendacje Komitetu Ministrów Rady Europy CM/Rec(2024)2, dotyczące zwalczania praktyki strategicznych pozwów przeciwko uczestnictwu społecznemu.

Rekomendacje nie mają mocy wiążącej, ale wskazują potrzebę zastosowania do wszystkich spraw, nie tylko transgranicznych oraz nie zawężają obowiązku wprowadzenia systemu wczesnego oddalenia do pozwów cywilnych, lecz również do spraw karnych, administracyjnych czy wykroczeniowych. Chodzi m.in. o szybsze procedowanie spraw typu SLAPP, utworzenie specjalnej procedury odszkodowawczej dla ofiar SLAPP czy też edukację w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania sprawą typu SLAPP.

Obecny czas, liczony od zaprzysiężenia nowego rządu, jest naznaczony poważnymi zmianami w wielu obszarach dotyczących stanowienia i stosowania prawa. Warto, aby wśród nich pojawiła się też kwestia tego, w jaki sposób chronimy wolność słowa, jedną z naczelnych wartości każdego demokratycznego państwa prawa. Obowiązek wdrożenia dyrektywy stanowi idealny pretekst do analizy i rewizji istniejących instytucji zagrażających wolności słowa.