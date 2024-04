Teraz, kiedy urny zostały zamknięte, a zwycięzcy odbierają gratulacje, zaczyna się mrówcza praca, z dala od fleszy i reflektorów. Miejmy nadzieję, że ten nowy otwarty rozdział wzmocni samorząd i stanie się kolejną cegiełką w budowaniu wspólnot lokalnych. To właśnie na najniższym szczeblu, oderwanym od centrali, rozwiązują się nasze największe i najczęstsze problemy. Jest to objaw zdrowej i silnej demokracji, która tworzy się nie od góry, ale od dołu, co świadczy o jej zdrowych fundamentach.

Wybory samorządowe. Czego oczekujemy od lokalnych włodarzy?

Oczywiście przed samorządem stoją nie tylko szanse, ale i wyzwania oraz problemy. Deficyty w budżetach lokalnych, uszczuplanie ich wpływów podatkowych oraz próby zaprzęgnięcia samorządów do bieżącego sporu politycznego, czy coraz więcej zadań zleconych, bez dodatkowych środków finansowych – to wyzwania, które trzeba skutecznie pokonać.

Przed samorządami również spore wyzwania. Nowa kadencja zbiega się z uruchomieniem pieniędzy z funduszy unijnych, z których spora cześć przypadnie właśnie samorządom. Od roztropności i mądrości lokalnych włodarzy zależy, czy zostaną dobrze wydane, tak aby w sposób optymalny służyły one wspólnotom.