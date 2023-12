Marek Isański: Naprawić sąd administracyjny – noworoczne życzenie podatników

Te warunki wymuszają na przedsiębiorcach dbanie przede wszystkim o własny interes, o własne bezpieczeństwo. Wiedzą oni, że zawsze ryzykują, utratę firmy/majątku/dorobku życia wskutek błędów popełnionych przez organy państwa. Nie czyni taka sytuacja, że stają się oni świadomymi swych praw obywatelami dbającymi o interes społeczny, o to aby państwo się bogaciło.

Zmienić może to jedynie uczciwe sądownictwo. Ono odpowiedzialne jest za to czy prawa przedsiębiorców są skutecznie chronione czy też są zwykła fikcją. Zbyt trudna jest natychmiastowa naprawa sądów powszechnych, a w tym gospodarczych, które są niezwykle ważne dla przedsiębiorców, bo chcą sprawiedliwych i szybkich wyroków w sporach z kontrahentami. Tego zadania nie ma co się nawet podejmować bez wcześniejszego rozwiązania zadania wykonalnego i dużo ważniejszego dla uwolnienia polskiej przedsiębiorczości. Tym zadaniem jest naprawa sądów administracyjnych.

Poprzez kontrolę działania administracji chronią one praw obywateli. W RP ochrona ta jest iluzoryczna. Co więcej stan ten się pogarsza, gdyż sądy zamiast chronić praw obywateli, w niemal niedostrzegalny sposób, zmieniły swoją rolę i kontrolują obywatela wspierając urzędników (!)

Reforma sądownictwa administracyjnego jest zadaniem wykonalnym. To mały sąd składający się z 16 sądów i około 500 sędziów. I co najważniejsze, zajmują się one głównie podatkami. Podatki są obiektywne. Albo od danego zdarzenia jest określony i tylko jeden podatek albo go nie ma. Ten pozorny drobiazg jest niezwykle istotny, bowiem daje on możliwość dokonania analizy orzecznictwa, co jest zadaniem niewykonalnym w przypadku orzecznictwa sądów powszechnych, gdzie każda sprawa jest inna. Tu można więc ustalić jaka jest jakość orzecznictwa, czy jest ono zgodne z prawem, czy oddala słuszne skargi przedsiębiorców.

Czytaj więcej Opinie Prawne Marek Isański: Kto przywróci praworządność dla obywateli Bardzo ważnym zadaniem stojącym przed klasą polityczną jest przywrócenie praworządności. Wiele się mówi o tym, że należy to zrobić w TK, SN, KRS. Jednak dla statystycznego obywatela to są instytucje wręcz abstrakcyjne. Oni przywracanie praworządności rozumieją dużo prościej, jako doprowadzenie do tego aby państwo, a w tym głównie sądy administracyjne, które wskutek błędów okradały obywateli, gdy się o tym dowiedziały – co nie jest zjawiskiem rzadkim – to żeby bezzwłocznie oddawały, w prawem przewidziany sposób.

To jak działa sądownictwo administracyjne ma bezpośredni wpływ na świadomość obywateli/przedsiębiorców na to czy gwarantowane w Konstytucji prawa (szczególnie chodzi o prawo własności) jest realne czy urzędnicy wraz z niefrasobliwie działającymi sądami mogą uczynić te prawa fikcją.