Marek Isański: Sądy administracyjne zamiast bronić podatnika pomagają fiskusowi

Sądy administracyjne oddalając skargę na decyzję wymiarową nawet nie ukrywały, że traktują akcjonariusza i spółkę jak oszustów. Tak zostali przedstawieni wskutek bezprawnych i wręcz przestępczych działań Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Najpierw organ upozorował sytuację, że spółka jest winna wiele milionów skarbowi państwa zaległych podatków, podczas gdy faktycznie rozliczała się poprawnie i cały czas miała wysoką nadpłatę . Powodowało to, że wypłacenie akcjonariuszowi pieniędzy (bez znaczenia było czy to dywidenda czy odsetki od dywidendy) odbierane było jako wyprowadzanie majątku ze spółki.

Chluby sądom nie przynosi nie tylko to, że do żadnego z argumentów skargi podatnika się nie odniosły. Co więcej posunęły się do tego, aby w swoisty sposób dodatkowo ukarać obywatela, którego mają konstytucyjny obowiązek chronić. NSA w wyroku II FSK 717/09 - wychodząc w sposób niedopuszczalny poza zarzuty skargi kasacyjnej organu - bo WSA w pierwszym obiegu I SA/Go 842/08 uchylił decyzję organu, „palnął”, bo inaczej trudno to nazwać, że zgromadzony w sprawie został cały materiał dowodowy i stwarzał pełne podstawy do wydania takiej decyzji.

Tym pozbawionym logiki stwierdzeniem - nikt nigdy nie wie czy zgromadzono cały materiał dowodowy w sprawie – absurdalna decyzja stała się nieusuwalna z obrotu prawnego, nawet pomimo oczywistych dowodów wskazujących na jej rażącą niezgodność z prawem.

Wskazać bowiem należy, że najpierw sąd karny, po zakończeniu postępowania przed sądem administracyjnym, ustalił, że decyzja wydana została w oparciu o zmanipulowany przez organ materiał dowodowy i w konsekwencji na akcjonariuszu ciążył maleńki, ponad 1000 razy mniejszy niż w decyzji, podatek.

Gdy na ten brakujący/ukryty przez fiskusa dowód (wskazujący jednoznacznie na to, że zwłoka z wypłatą dywidendy wynosiła co najwyżej 3 dni, więc spółka mogła być winna odsetki od dywidendy tylko za taki okres) powołał się podatnik i zażądał wznowienia postępowania to znowu WSA w Gorzowie I SA/Go 314/18 przyznał mu rację. Jednak NSA wyrokiem II FSK 3819/18 uchylił ten wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Stwierdził, że przedstawiony dowód nie jest istotny w sprawie, ale co zadziwiające, ani razu nie napisał o jaki w ogóle dowód chodzi. Natomiast wiele razy w uzasadnieniu powołał się na związanie wszystkich wcześniejszym wyrokiem II FSK 717/09, w którym sąd prawomocnie orzekł niedorzeczność, że w sprawie zgromadzono cały materiał dowodowy.

Trudno uwierzyć aby sędziowie nie widzieli,/nie wiedzieli że w ten sposób kryją karygodne błędy wcześniej wydanych wyroków, a jednocześnie pokazuje to, że kompletnie nie zajmują się swoimi obowiązkami, czyli ochroną praw obywatela. Naczelnym celem w praktyce działania sądu administracyjnego jest obrona wcześniej wydanych, nawet niedorzecznych.