Globalizacja jeszcze nigdy nie miała się tak dobrze. Pogłoski o jej schyłku to mrzonki. Jesteśmy połączeni w jeden wielki system ekonomiczny i społeczny, co najwyżej w jednych miejscach odczuwamy to mocniej, a w innych słabiej. Najbardziej dobitnym dowodem na jej siłę są konsekwencje ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Jego fale przetoczyły się w różnych formach i z różną siłą przez cały świat. W Polsce hurtowe ceny paliw skoczyły w niecały miesiąc o blisko 50 proc., na amerykańskich stacjach galon benzyny podrożał o jedną trzecią, a świat obiegły zdjęcia kolejek na stacjach choćby w Indiach. Droższe paliwa to droższy transport, a to oznacza wyższą cenę niemal wszystkiego – odczuje to prędzej czy później każdy na całej planecie. A jest jeszcze długa lista produktów, których wytworzenie bez ropy jest albo ekonomicznie nieopłacalne, albo wręcz niewykonalne – od tworzyw sztucznych, przez chemię gospodarczą po nawozy.
To najbardziej oczywisty skutek i najbardziej namacalny dowód, że globalizacja działa. Przypomina o sobie, gdy ktoś chce zaburzyć jej działanie. Ale atak na Iran pokazał, że globalizacja to też mniej lub bardziej swobodna wolność przemieszczania się – przynajmniej dla tych uprzywilejowanych obywateli świata dobrobytu. I nie chodzi tylko o nagłe wstrzymanie połączeń lotniczych – wojna przypomniała między innymi, że z 11,5 mln mieszkańców Zjednoczonych Emiratów Arabskich zaledwie ok. 1,3 mln to obywatele tego kraju. Pozostali to obcokrajowcy – wśród nich m.in. 250 tys. Brytyjczyków, 150 tys. Rosjan i 10 tys. Polaków oraz całe rzesze głównie obsługujących bogatych ekspatów obywateli Indii, Pakistanu czy Bangladeszu. To kolejne oblicze globalizacji, odsłonięte przez nagłe zagrożenie, gdy część z nich uznała, że – przynajmniej tymczasowo – bezpieczeństwo jest może ważniejsze od korzyści finansowych.
Na instrumentach globalizacji świadomie zaczął grać Donald Trump. Od początku swej kadencji, działając z pozycji siły, postanowił zburzyć istniejący układ handlu międzynarodowego. Ale już sam fakt, że sięgnął w tym celu po cła, świadczy o tym, że wierzy w moc globalizacji. Jego cel: reindustrializacja USA, powrót miejsc pracy dla niebieskich kołnierzyków, poprawa bilansu handlowego, a w efekcie powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Hasło Make America Great Again postanowił wcielić w życie za pomocą arbitralnego podwyższania ceł swoim partnerom handlowym, nie zważając na to, jak szkodzi to wzajemnym relacjom. Zresztą okazało się to brzemienne w skutkach po zablokowaniu Cieśniny Ormuz przez Iran, gdy postanowił prosić o pomoc tych, których jeszcze niedawno upokarzał i na których chciał zarobić.
Szanse na to, że plan odbudowy amerykańskiego przemysłu i pobudzenie gospodarki się powiedzie, są znikome. Gospodarka USA zamiast przyspieszać, zwalnia – w IV kw. 2024 r. PKB wzrosło zaledwie o 0,7 proc. rok do roku. Ambitne szacunki na 2026 r. – 2,8 proc. wzrostu (Goldman Sachs) już zaczynają być korygowane. Politycznie to też porażka – zadowolenie z działań Trumpa jest wśród Amerykanów najniższe od początku kadencji – 36 proc. (Reuters/Ipsos) i bliskie najniższemu w historii. To nie są lata 30. XX w. i New Deal, system wzajemnych powiązań gospodarczych jest zbyt rozwinięty. Czas prostych recept dawno minął.
Paradoksalnie to największe mocarstwo tego świata – gospodarczo, militarnie, a nawet kulturowo – ma najmniejsze szanse, by przerwać postęp globalizacji. Bo jest jej największym beneficjentem. Ideowo i politycznie MAGA może żyć jeszcze długo, ale już widać, że gospodarczo to fałszywa obietnica – żadnej reindustrializacji nie będzie, bo ta najbogatsza Ameryka, ten najbardziej opływający w luksusy 1 proc., od dekad żyje z transferu produkcji do krajów taniej siły roboczej i zwiększania swojego udziały w łańcuchu wartości dodanej. A bezprecedensowa siła finansowa amerykańskich firm sprawia, iż są w stanie kupić praktycznie każdy know-how na świecie (może oprócz chińskiego) i zarobić na nim w globalnej skali. Korporacje z USA potrzebują międzynarodowych rynków jak powietrza, by się rozwijać. A muszą się rozwijać, bo taki jest dyktat inwestorów i rynków kapitałowych. Prezydent, który sypie piasek w koła tego wzrostu, nie jest miliarderom na rękę.
Nawet jeśli deficyt handlowy USA w 2024 r. wzrósł o 1,2 mld dol., a zagraniczne inwestycje kapitałowe „tylko” o 860 mln dol., to ważne jest też, kto inwestuje i kto zarabia na imporcie – wbrew pozorom nie tylko producent i eksporter. Fabryki Nike czy Apple w Azji to przykład, że większość zysku trafia do tej samej, amerykańskiej kieszeni. Niektóre łodzie fale globalizacji podnoszą znacznie wyżej niż inne.
Warto pamiętać, że biedni nie zostają prezydentami Stanów Zjednoczonych – szacuje się, że Donald Trump zabrał na potrzeby kampanii w 2024 r. ok. 1,1 mld dol. Amerykańska demokracja tak naprawdę jest plutokracją. Jeśli nawet przez to ekonomiczne sito prześlizgnie się do Białego Domu jakiś niespodziewany kandydat z szalonymi pomysłami, to multimiliarderzy zaraz zaczną wpływać na jego decyzję, urabiać blichtrem i dolarami. Czy nie tego byliśmy świadkami, gdy w pierwszym rzędzie na zaprzysiężeniu prezydenta USA zasiedli Bezos, Musk i Zuckerberg? Nie tylko po to, by się grzać w blasku chwały Trumpa, ale też po to, by mieć na niego wpływ. W końcu mają miliardy klientów rozsianych po całym świecie.
Ale Trump nie jest żadnym outsiderem, jest swój. Oprócz nieoczekiwanych radykalizmów nie ma w nim nic z mieszkańców Pasa Rdzy, którzy na niego głosowali. Jest z zupełnie innej klasy społecznej. Czemu miałby ciągle grać przeciw jej interesom?
Komu spowolnienie globalizacji miałoby się zresztą opłacać? Chinom – w żadnej mierze, są największą fabryką świata, ich gospodarka wciąż stoi na eksporcie towarów i imporcie surowców. Rosji? Pomijając nawet embarga Rosja nie jest samowystarczalna, a jej przedwojenne przychody pochodziły głównie z eksportu surowców. Unii Europejskiej? Największe kraje UE właśnie cierpią z powodu problemów z eksportem, co pokazuje globalne uzależnienie. A wojna w Ukrainie dobitnie pokazała, że dopóki nie zakończy transformacji energetycznej, co stanie się nie wiadomo kiedy, wciąż potrzebuje surowców energetycznych.
Tak się niestety składa, że znaczenie globalizacji widać w najbardziej drastycznych momentach. Jest immanentną częścią struktury świata, w której żyjemy, nie zawsze widać jej szwy, a zwykle ich po prostu nie zauważamy. Jednym z najbardziej bolesnych, choć przyćmionych przez akty agresji – w Ukrainie, Gazie, Iranie – jest zeszłoroczne ścięcie wsparcia amerykańskiej agencji USAID o 83 proc. oraz innych form państwowej pomocy humanitarnej Stanów Zjednoczonych. W sumie z 14,1 mld dol. w 2024 r. spadła do 3,4 mld dol. w 2025 r. Środki przeznaczane na ten cel o kilkadziesiąt procent zmniejszyły również np. Niemcy i Wielka Brytania. Eksperci są zgodni – oznacza to więcej ofiar śmiertelnych z powodu głodu, w tym głównie wśród dzieci, brak podstawowej opieki zdrowotnej, mniej szans na przeżycie dla uchodźców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi.
Decyzje podjęte w Waszyngtonie, Londynie i Berlinie zagrożą więc codziennemu życiu w Darfurze czy Palestynie. Ale wywołają też najprawdopodobniej inne, potężne skutki – kolejną falę migracji z regionów egzystencjalnego zagrożenia do miejsc, które dają przynajmniej nadzieję dobrobytu. Dla przeżywającej demograficzną zapaść Europy to kryzys, który szybko się nie skończy, o ile w ogóle skończy się kiedykolwiek. Żaden system społeczno-ekonomiczny stworzony na Starym Kontynencie najprawdopodobniej nie będzie w stanie udźwignąć takiej imigracji.
Lata 20. obecnego wieku to jedno wielkie pasmo potwierdzeń siły globalizacji. Przecież pandemia, pierwsza z plag tej dekady, udowodniła, jak bardzo jesteśmy ze sobą powiązani. Nie tylko gospodarczo – na własnej skórze przekonaliśmy się, do jakich niedoborów towarów i skoków cen prowadzą zaburzenia w łańcuchach produkcji. Przekonaliśmy się także o tym, że jako społeczeństwa z trudem znosimy izolację, a czasami wręcz zaprzeczamy istnieniu globalnej zarazy. Jak się niespodziewanie okazało, nasz komfort psychiczny, stabilność wewnętrzną gwarantuje możliwość ucieczki – czy to w formie dalekiej podróży, czy też negowania istnienia niebezpieczeństwa. Globalna turystyka nie tylko się odbudowała po pandemii, ona rozkwitła – czego przykładem choćby skok cen nieruchomości spowodowany wynajmem krótkoterminowym w europejskich centrach turystycznych czy ograniczenia w dostępie do niektórych atrakcji. Z szacunków World Tourist Barometer wynika, że w ubiegłym roku liczba tzw. turystów międzynarodowych wyniosła ok. 1,52 mld osób, po raz pierwszy przeskakując wynik z przedpandemicznego roku 2019. Okazało się, że tanie latanie było okazją, ale drogie latanie nie jest barierą. A działo się to przecież niby tak dawno, a jednak zaledwie kilka lat temu.
Gdy pandemia wygasała, nadeszła wojna w Ukrainie. Sankcje nałożone na agresora, Rosję, wywołały wzrost surowców energetycznych, a w efekcie spotęgowały efekty inflacyjne wywołane jeszcze przez pandemię. Trudno o lepszy przykład siły globalizacji niż sytuacja, gdy na jednym krańcu Europy grzmią działa, a na drugim, na półkach w Lizbonie drożeją jajka i mleko.
To, co się dzieje w latach 20. tego stulecia, pokazuje, że jako ludzkość coraz bardziej jesteśmy jednym organizmem. Tym bardziej przykro patrzeć, jak zabijamy się w bezsensownych wojnach. Zamiast działać wspólnie dostrzegamy tylko różnice, to, co nas dzieli, a nie to, co nas łączy. W międzyczasie rośnie więc nie tylko temperatura konfliktów, ale też całej planety. Ona to przetrwa, my – niekoniecznie. I to dopiero będzie ostateczny koniec globalizacji.
