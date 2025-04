Czy umiemy obchodzić wielkie rocznice historyczne? W 2018 roku zabrakło spójnej wizji obchodów

Tamta rocznica przypomniała nam także, że nasza historia nie ogranicza się do II wojny światowej, która wciąż jest żywa w tragicznych opowieściach wielu polskich domów. Do świadomości Polaków przebiły się też wspaniałe karty II Rzeczypospolitej. Przypomniano walkę o niepodległość, zwycięstwo z bolszewikami, dumę powstańców śląskich czy ambitne projekty państwa polskiego w okresie międzywojennym, takie jak port w Gdyni czy Centralny Okręg Przemysłowy.

W 2018 roku nasza odnowiona suwerenność miała blisko trzy dekady, były to dobre lata dla gospodarki czy – szerzej – rozwoju kraju. Wciąż jednak ciężko jest mi wyprzeć wrażenie, że zabrakło dużej i spójnej wizji tych obchodów – godnych państwa, które chce przewodzić tej części Europy, które ma aspiracje być wśród 20 najważniejszych graczy na świecie.

Obchody 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego – co tracimy, nie potrafiąc właściwie upamiętnić ważnych rocznic?

W tym roku obchodzimy tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego, niemniej ciężko nie ulec wrażeniu, że obecne władze są jeszcze bardziej zaskoczone tą rocznicą, niż PiS był stuleciem odzyskania niepodległości. Jak wynika z zapowiedzi, głównymi wydarzeniami ma być największy w Polsce pokaz dronów, parada historyczna czy koncert muzyczny. Brzmi to jak plan pisany na kolanie, niczym odrabianie lekcji w autobusie jadącym już do szkoły.

Mam nadzieję, że się mylę, jednak wszystko wskazuje na to, że będzie to stracona okazja do stworzenia pomnika ważnego jubileuszu. Takiego, na który jako naród zasługujemy. Który niczym „tysiąclatki” towarzyszyłby następnym pokoleniom. Myślę, że co najmniej mogłoby to być wydarzenie wagi ponownego otwarcia katedry Notre Dame w Paryżu, na którym gościli najważniejsi przywódcy świata, czy obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które miały miejsce w Warszawie w 2019 roku.

Niewłaściwe organizowanie upamiętnienia ważnych rocznic to nie tylko zaprzepaszczenie szansy na wzmacnianie wspólnoty, ale też pozbywanie się okazji na przedstawienie polskiej historii, polskiej perspektywy innym społeczeństwom. Dopóki nie będziemy potrafili opowiedzieć Polski, dopóty nie dziwmy się światu, że nie pamięta, kto zatrzymał bolszewików i kto pierwszy stawił zbrojny opór hitlerowskim Niemcom. Czy wreszcie nie wie, że nie jesteśmy tu od kilku dekad.