Niektórzy prawnicy szukają jakiejś karkołomnej wykładni, że uchwała rządu nie oznacza odmowy wykonania nakazu MTK. Inni wskazują, że uchwała rządu była niepotrzebna, ponieważ premier Izraela nie wybierał się do Polski. Jednak właśnie dlatego została ona przyjęta, no bo jak inaczej zademonstrować, że koalicja rządowa jest gotowa złamać prawo międzynarodowe, jeżeli dostrzeże w tym swój interes w postaci poprawienia relacji z administracją Donalda Trumpa? Premier wziął odpowiedzialność za tę decyzję, podkreślając, że przygotowywał ją od kilku dni, a list prezydenta Andrzeja Dudy nie miał na nią wpływu. Nie odbieramy więc premierowi tego sukcesu!

Adam Bodnar pouczał sędziów, że wyroki trybunałów międzynarodowych muszą być bezwzględnie przestrzegane

Już po przyjęciu przez rząd uchwały Izba Reprezentantów USA przegłosowała ustawę nakładającą sankcje na MTK. Zostanie ona wkrótce przyjęta przez Senat, w którym republikanie odzyskali większość, a następnie podpisana przez prezydenta. Amerykanie twierdzą, że MTK nie ma jurysdykcji nad Izraelem, który podobnie jak USA nie jest stroną traktatu. Ciekawe, czy Polska podąży śladem Amerykanów i wprowadzi sankcję na MTK.

Skoro można ignorować wyroki w sprawie aresztowania Netanjahu, to dlaczego należy uznawać orzeczenia w sprawie statusu sędziów?

Decyzja rządu ma również poważne konsekwencje krajowe. Jeszcze niedawno minister sprawiedliwości Adam Bodnar pouczał sędziów, że wyroki trybunałów międzynarodowych muszą być bezwzględnie przestrzegane. Dziś przyjął punkt widzenia swego poprzednika, Zbigniewa Ziobry, że czasami nie muszą.

Rząd pozbawił się legitymacji do kwestionowania statusu sędziów w Polsce. Skoro można ignorować wyroki w sprawie aresztowania Netanjahu, to dlaczego należy uznawać orzeczenia w sprawie statusu sędziów? Pewność systemu sądownictwa ma przecież dla Polaków nie mniejsze znaczenie niż bezpieczeństwo premiera Netanjahu. Nie ma więc już w Polsce neosędziów i dublerów, wykreowanych przez trybunały międzynarodowe, by siać zamęt. Wszyscy sędziowie zostali wybrani prawidłowo – to najważniejszy wniosek z uchwały rządu.