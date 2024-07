Hasła rodem z rewolucji kubańskiej czy przemówień Hugo Chaveza oznaczają, że Amerykę mogą czekać cztery lata eksperymentu socjalistycznego

Podoba mi się też jej uczciwe przedstawianie programu wyborczego. Śmiało wykłada karty na stół. Jej pierwsze przemówienie w roli kandydatki do najwyższego urzędu w państwie można uznać za najbardziej lewicową deklarację polityczną w historii amerykańskich wyborów. Jeszcze dwie dekady temu osoba głosząca tak socjalistyczne hasła w zakresie polityki społecznej natychmiast zostałaby w USA wyrzucona poza nawias wszelkiej dyskusji. Już sama tylko zapowiedź równego, a tym samym prawdopodobnie darmowego, dostępu do służby zdrowia oznacza, że Kamala Harris planuje budowę narodowej służby zdrowia na wzór brytyjskiego National Health System (NHS), który od lat jest na granicy wydolności finansowej i organizacyjnej.

Dla milionów nieubezpieczonych Amerykanów to na pewno dobra wiadomość, ale fatalna dla ośrodków badawczych, jakimi są wielkie amerykańskie szpitale i kliniki. Dla świata to sygnał, że amerykańska lokomotywa, która ciągnie światową naukę, może wkrótce zacząć ostro hamować. Amerykanie przodują pod względem badań nad unikalnymi lekami i terapiami. Płacą za to pacjenci.

Czytaj więcej Komentarze Paweł Łepkowski: Zasnąłem podczas przemówienia Donalda Trumpa. Najnudniejszy monolog w historii W ostatnim dniu konwencji republikańskiej w Milwaukee Donald Trump przyjął nominację swojej partii na kandydata w wyborach prezydenckich w USA i wygłosił przemówienie, które przejdzie do historii jako najdłuższy i najnudniejszy monolog w historii tego typu oracji.

Hasła rodem z rewolucji kubańskiej czy przemówień Hugo Chaveza oznaczają, że Amerykę mogą czekać cztery lata eksperymentu socjalistycznego. Jak się on skończy? Tak jak się zawsze kończył w różnych zakątkach świata. Socjalizm można bowiem zdefiniować jako szlachetnie uzasadnioną walkę z ubóstwem zawsze prowadzącą do jeszcze większego ubóstwa. Biedni i pominięci nie stają się wcale bogatsi i nie awansują społecznie, ale za to mogą nasycić oczy widokiem bogatych i uprzywilejowanych, którzy dołączają do ich spauperyzowanych mas.

Jako przyszły beneficjent systemu social security stoję przed wyborem między propozycją Trumpa, oferującego wstrząsową redukcję wydatków amerykańskiego systemu emerytalnego, oraz perspektywą jego bankructwa przez rozdawnictwo Kamali Harris. Ameryka jest zadłużona jak nigdy w historii. Dług narodowy wynosi 34 bln dol. USA nie stać na rozdawnictwo, nawet z najszlachetniejszych powodów. Ten kraj musi zacisnąć pasa, bo inaczej jego system gospodarczy rozleci się z hukiem, ciągnąc ku przepaści resztę świata. Harris w tym nie pomaga. Przypomina lekarkę, która z litości chce karmić cukrzyka lodami i goframi z kremem. Ona albo kłamie, że będzie rozdawać i wyrównywać szanse, albo naprawdę pójdzie drogą Chaveza ku całkowitej katastrofie niegdyś najpotężniejszej gospodarki świata.