System finansowania samorządów w momencie startowym naszej analizy – czyli w 2014 r. – był daleki od doskonałości. Liczne dysfunkcje wykazywał system wyrównawczy, zbyt mały był zakres autonomii samorządów w zakresie zbierania dochodów własnych (zwłaszcza, choć niewyłącznie, w odniesieniu do samorządów powiatowych i wojewódzkich), archaiczne przepisy dotyczące podatków i opłat lokalnych. To tylko przykłady, bo można by wskazać także i inne niedoskonałości. Niestety, kolejna dekada nie przyniosła poprawy w żadnym z tych wymiarów, a można wskazać na czynniki, które przyczyniały się do pogorszenia systemu finansowania.

Autonomię samorządów ograniczają dotacje celowe

Pogorszyła się struktura dochodów. Stopniowo coraz większą rolę odgrywały dotacje celowe, a więc kategoria dochodów najsilniej ograniczająca autonomię samorządów. Obserwowaliśmy niestabilność i nieczytelność przepisów dotyczących udziałów samorządów we wpływach z podatku PIT, co w niektórych latach skutkowało trudnymi do przewidzenia transferami przekazywanymi w końcu roku. W ten sposób udziały w PIT jeszcze bardziej upodobniały się do subwencji i to rozdzielanej według trudnych do zrozumienia, a jeszcze trudniejszych do zaakceptowania, kryteriów.

Dodajmy, że zmiany przepisów podatkowych prowadziły do znacznego zmniejszenia potencjału finansowego samorządów, przede wszystkim dużych miast. Rząd premiera Morawieckiego podkreślał niejednokrotnie dążenie do niwelowania różnic między biedniejszymi i zamożniejszymi samorządami i do pewnego stopnia prowadzona polityka faktycznie prowadziła do takich zmian. Niestety, odbywało się to w najgorszy z możliwych sposobów: na podstawie dotacji na konkretne projekty rozdzielane według nieczytelnych kryteriów. Dotacje te w niepotrzebny sposób ograniczały więc autonomię lokalnej polityki rozwojowej, a przy tym (co wykazano w licznych wcześniejszych analizach) na szczególne względy mogły liczyć nie tyle mniej zamożne samorządy, ile przede wszystkim te, które rządzone były przez wójtów i burmistrzów powiązanych z rządzącą w skali kraju partią polityczną. Był to więc system rozbudowujący klientelizm polityczny w relacjach rząd–samorząd.

Ponadto na skutek wprowadzanych zmian systemowych i pomimo stosunkowo szybkiego rozwoju gospodarczego przez większą część minionej dekady potencjał rozwojowy – mierzony wielkością nadwyżki operacyjnej netto – był pod koniec dziesięciolecia znacząco niższy niż w 2014 r. Szczególnie dramatyczny był spadek w miastach na prawach powiatu. W 2023 r. ich łączna nadwyżka operacyjna była tylko minimalnie większa od poziomu 0. Systematycznie rosło także niedofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem szkół przez samorządy. Zbyt niska subwencja oświatowa była problemem od dawna, ale wzrost dopłat ponoszonych z dochodów własnych gmin przekroczył w ciągu minionej dekady 50 proc. O ile na jej początku było ponad 60 gmin, w których subwencja oświatowa w całości pokrywała wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, to pod koniec liczba ta spadła do zaledwie kilku.