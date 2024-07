Obsesje, lęki i objawy PTSD nasilają się przez wiele miesięcy od traumatycznych wydarzeń. Leczenie zazwyczaj trwa lata, choć wielu chorych do końca życia boryka się z traumą. Uzyskanie skutecznego leczenia po wystąpieniu PTSD może mieć kluczowe znaczenie dla złagodzenia objawów i poprawy funkcjonowania.

Ale kandydat na prezydenta USA, który wkrótce będzie musiał pokazać siłę woli przed delegatami Narodowej Konwencji Wyborczej Partii Republikańskiej, nie ma czasu na liczne sesje z psychiatrami i na leczenie. Wyborcy zdają sobie z tego sprawę. Ameryka stoi zatem przed dramatycznym wyborem między dwoma starymi ludźmi, z których każdy może mieć jakiś defekt psychiczny.

Zdjęcie zakrwawionego Donalda Trumpa budzi lęk

Drugim problemem, przed którym stoi kampania wyborcza republikanów, jest reakcja emocjonalna wyborców na zamach. Ludzie po prostu różnie reagują na dramaturgię tak tragicznych sytuacji. W takich przypadkach pojawia się zjawisko odruchowego odcinania się od wydarzeń i wspomnień przepełnionych przemocą, które wzbudzają negatywne emocje i skojarzenia. Widok zakrwawionego kandydata na najwyższy urząd w państwie, który chwilę po minięciu się ze śmiercią wykrzykuje słowo „walczcie”, wymachując do spanikowanego tłumu pięścią, może budzić skrajnie odmienne odczucia. Zwolennicy Trumpa utrwalą przekonanie o heroizmie ich idola. Przeciwnicy – spetryfikują swój lęk.

Ale najważniejsi z punktu widzenia wyborów pozostają ci obywatele, którzy nie byli dotąd zdecydowani, na kogo zagłosują. Czy pełne niepokoju sceny z Butler przekonają ich do oddania głosu na kandydata budzącego tak skrajne emocje? Wbrew pozorom – a posługuję się w tej ocenie swoimi własnymi wieloletnimi obserwacjami – Amerykanie są ludźmi o bardzo przyjaznej i pokojowej naturze. Europejska publicystyka ukazuje amerykańską codzienność jako brutalną i pełną przemocy rzeczywistość rodem z kryminalnych seriali. Ale nic bardziej mylnego.

Krew, strzały, zamachy i przemoc są akceptowalne jedynie w kinie. Amerykanie nie chcą, żeby ulice ich miast przypominały dzielnice Johannesburga, ciemne zaułki meksykańskiej Colimy czy labirynty fawel Rio de Janeiro. Ameryka pragnie stabilności i spokoju. Na tym właśnie opiera swoją kampanię Donald Trump. Hasło „Make America great again! 2024” nie odnosi się jedynie do siły militarnej czy ekonomicznej tego państwa, ale do stylu życia z bezpiecznych i spokojnych lat powojennego prosperity. To była epoka przed masowym napływem imigrantów latynoskich, zalewem amerykańskich ulic używek zza południowej granicy oraz krwawym terrorem karteli narkotykowych.